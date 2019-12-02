В Крыму отказались обсуждать статус полуострова

В Крыму отвергли предложение об обсуждении статуса полуострова

Ранее Зеленский в интервью изданию Monde заявил, что США могут помочь переговорному процессу по Украине благодаря отношениям с РФ и своему влиянию в Европе. В частности, Зеленский считает, что площадкой для обсуждения вопроса возвращения Крыма могло бы стать создание международного формата с участием Украины, России и США.

"Обсуждение Крыма ни на одной из площадок невозможно по одной простой причине, что Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации, и это стало возможно в результате всенародного референдума. Крымчане сами определили свое будущее, вернувшись на свою историческую родину — в Россию", — сказал Гемпель.

По его словам, предложения о создании каких-либо форматов не более чем политическая манипуляция, которая не носит никакого практического характера.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал невозможным обсуждение темы Крыма с Украиной в любом формате.