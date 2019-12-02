Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
В мире
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии
Войска
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
Политика
Найденная в яме школьница была изнасилована
Найденная в яме школьница была изнасилована
Происшествия

В Совфеде осудили попытки США настроить ЕС против России 

РИА Новости 2 часа назад
Совфед осудил США за попытки настроить ЕС против России
Фото: РИА Новости
Вашингтон снова пытается заставить Брюссель двигаться в "американском фарватере", навязывая евразийскому континенту политику конфронтации, но настоящую угрозу миру и стабильности составляют непомерные гегемонистические амбиции США, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
" (Госсекретарь США Майк — ред.) Помпео призывает новое руководство Евросоюза к сотрудничеству в противодействии "угроз", исходящих якобы от России, Ирана и Китая. Вашингтон снова пытается заставить Брюссель двигаться в американском фарватере. По сути, нашему общему евразийскому континенту из-за океана навязываются разделительные линии и политика конфронтации. Это не Россия или Иран, или Китай угрожают Европе. Настоящую угрозу общему миру и стабильности составляют непомерные гегемонистические амбиции Соединенных Штатов", — сказал Слуцкий журналистам.
Он отметил, что санкционная война Евросоюза с Россией, развязанная с подачи США, оборачивается многомиллионными потерями для европейских партнеров, а евроатлантическая солидарность также играет далеко не самую лучшую роль в вопросах безопасности в контексте одностороннего выхода Вашингтона из ДРСМД, считает Слуцкий. Кроме того, подчеркнул глава думского комитета, СВПД — "иранская ядерная сделка" — по вине США вообще может быть в итоге сорвана, несмотря на предпринятые огромные усилия для ее заключения, в том числе и международных посредников со стороны ЕС.
"Уверен, что Евросоюзу давно пора вести собственную прагматичную политику и выстраивать взаимовыгодное партнерство со всеми крупными региональными игроками — и с Россией, и с Китаем, и с Ираном. В противном случае, ЕС рискует превратиться в сателлита США", — добавил парламентарий.
Видео дня. Проучил: полицейский разбил стекло в маршрутке
Последние новости
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений Названы регионы с самыми высокими зарплатами Названы регионы с самыми высокими зарплатами Захарова прокомментировала готовность Киева принять "пару областей" Захарова прокомментировала готовность Киева принять "пару областей"
Комментарии1 
Теги:
Политика , Леонид Слуцкий , ЕС , Комитет госдумы по международным делам , Совет Федерации , Брюссель , Иран , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г» 32
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии 110
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма 151
Найденная в яме школьница была изнасилована
Найденная в яме школьница была изнасилована 131
К нам летит что-то странное
К нам летит что-то странное 5
Видео
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
05:40
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
В мире Украина
Китай ввел санкции против США
00:28
Китай ввел санкции против США
В мире Азия
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии
00:32
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии
Войска Армия
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
03:03
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
Политика Украина
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
02:56
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
В мире
Доцента-убийцу признали склонным к суициду
00:25
Доцента-убийцу признали склонным к суициду
Происшествия
В России подвели итоги «Черной пятницы»
00:54
В России подвели итоги «Черной пятницы»
Общество Другое
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
02:38
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
В мире Конфликты
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
00:51
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
Происшествия Общество
Россия напугала США мощным сталинским проектом
03:04
Россия напугала США мощным сталинским проектом
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть