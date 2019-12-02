Совфед осудил США за попытки настроить ЕС против России

В Совфеде осудили попытки США настроить ЕС против России

" (Госсекретарь США Майк — ред.) Помпео призывает новое руководство Евросоюза к сотрудничеству в противодействии "угроз", исходящих якобы от России, Ирана и Китая. Вашингтон снова пытается заставить Брюссель двигаться в американском фарватере. По сути, нашему общему евразийскому континенту из-за океана навязываются разделительные линии и политика конфронтации. Это не Россия или Иран, или Китай угрожают Европе. Настоящую угрозу общему миру и стабильности составляют непомерные гегемонистические амбиции Соединенных Штатов", — сказал Слуцкий журналистам.

Он отметил, что санкционная война Евросоюза с Россией, развязанная с подачи США, оборачивается многомиллионными потерями для европейских партнеров, а евроатлантическая солидарность также играет далеко не самую лучшую роль в вопросах безопасности в контексте одностороннего выхода Вашингтона из ДРСМД, считает Слуцкий. Кроме того, подчеркнул глава думского комитета, СВПД — "иранская ядерная сделка" — по вине США вообще может быть в итоге сорвана, несмотря на предпринятые огромные усилия для ее заключения, в том числе и международных посредников со стороны ЕС.