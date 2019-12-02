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В Кремле озвучили подробности встречи Путина и Эрдогана 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Эрдогана
Фото: РИА Новости
Планируется, что президент России Владимир Путин встретится с турецким лидером Реджепом Эрдоганом 8 января 2020 года, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что на 8 января «готовятся контакты двух президентов». Главой темой встречи станет открытие «Турецкого потока», передает ТАСС.
«С большой долей уверенности можно предположить, что два лидера используют эту возможность с тем, чтобы продолжить диалог по наиболее актуальным вопросам. В первую очередь это двусторонние российско-турецкие отношения, они носят многоплановый характер, на повестке дня много крупных проектов, по которым постоянно нужно говорить и сверять часы», — уточнил представитель Кремля.
Он добавил, что «пока речь идет о Стамбуле (как месте проведения переговоров), но еще есть время, пока все детали согласовываются».
Ранее были обозначены сроки поездки Путина в Турцию на запуск «Турецкого потока». Также назывались возможные темы переговоров лидеров двух стран.
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Теги:
Политика , Ближний Восток , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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