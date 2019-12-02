В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Эрдогана

В Кремле озвучили подробности встречи Путина и Эрдогана

Песков заявил, что на 8 января «готовятся контакты двух президентов». Главой темой встречи станет открытие «Турецкого потока», передает ТАСС.

«С большой долей уверенности можно предположить, что два лидера используют эту возможность с тем, чтобы продолжить диалог по наиболее актуальным вопросам. В первую очередь это двусторонние российско-турецкие отношения, они носят многоплановый характер, на повестке дня много крупных проектов, по которым постоянно нужно говорить и сверять часы», — уточнил представитель Кремля.

Он добавил, что «пока речь идет о Стамбуле (как месте проведения переговоров), но еще есть время, пока все детали согласовываются».

Ранее были обозначены сроки поездки Путина в Турцию на запуск «Турецкого потока». Также назывались возможные темы переговоров лидеров двух стран.