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Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин, открывая 14-ю серию совещаний по оборонной тематике, потребовал наращивать боевые возможности Военно-морского флота в ближайшие годы.
«В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота. Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет «Циркон», — передает слова Путина ТАСС.
При этом он заметил, что развитие ВМФ не должно ограничиваться военными рамками — предприятия и верфи должны расширять и гражданскую номенклатуру.
«Нам нужно обязательно также добиваться, чтобы перспективные военные технологии и разработки стимулировали выпуск востребованной гражданской продукции, чтобы оборонные предприятия и верфи расширяли номенклатуры и объемы производства», — сказал Путин.
Президент заявил, что Россия должна развивать высокотехнологичный, сбалансированный и современный флот, при этом сохраняя набранные темпы оснащения.
В целом Путин выразил удовлетворение исполнением его поручений по развитию Вооруженных сил и ОПК.
«По итогам предыдущих встреч в таком формате было дано несколько сотен поручений. Что, на мой взгляд важно? Важно не количество, а то, как они исполняются. В целом — удовлетворительно. 70% исполнено. Остальные все находятся в разных стадиях исполнения», — сказал президент России.
По его словам, это означает, что совещания в Сочи по оборонной тематике «востребованы и весьма эффективны», передает РИА «Новости».
В октябре на совещании по финансовому оздоровлению ОПК Путин заявил, что сейчас перед оборонно-промышленным комплексом стоит задача по увеличению гражданской высокотехнологичной продукции.
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Теги:
Политика , Армия , Войска , Оружие , Владимир Путин , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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