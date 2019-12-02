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Политика

У Кремля появились вопросы к статье УК о преступном сообществе 

Деловая газета «Взгляд» 21 минуту назад
У Кремля появились вопросы к статье УК
Фото: РИА Новости
К статье 210 УК РФ о преступном сообществе есть вопросы в части привлечения по ней к ответственности бизнесменов, работа ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Я не думаю, что он (президент России Владимир Путин) имел возможность ознакомиться с письмом, хотя вопрос 210-й статьи существует, он неоднократно затрагивался на совещаниях с участием главы государства, давались поручения президента, проработка продолжается, работа ведется по этой теме», — передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, ознакомился ли Путин с письмом бизнес-омбудсмена Бориса Титова с просьбой поручить проверить законность привлечения ряда предпринимателей к уголовной ответственности по ст. 210 УК РФ о преступном сообществе.
Он добавил, что по этой теме «предложений много поступает».
«Существует обмен мнениями среди соответствующих ведомств на эту тему, есть определенные нюансы, которые учитываются в работе», — отметил Песков.
Напомним, в июле председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о низкой вовлеченности российских предпринимателей в преступные сообщества: с начала года возбуждено всего четыре уголовных дела, связанных с бизнесом.
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Теги:
Политика , Александр Бастрыкин , Дмитрий Песков , Борис Титов , Владимир Путин , СКР , РИА Новости
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