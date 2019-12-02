Горбачев призвал забыть о ностальгии по холодной войне

Горбачёва беспокоит милитаризация международной политики

Новому поколению лидеров не удалось выстроить «надёжную архитектуру безопасности» после окончания холодной войны, считает бывший президент СССР Михаил Горбачёв

По его мнению, в настоящее время также отсутствует механизм предотвращения и урегулирования конфликтов, «особенно в Европе».

Он заявил, что после распада Советского Союза западные лидеры «поддались триумфаторскому настроению» и объявили о победе в холодной войне, однако вместо этого нужно было идти по пути сотрудничества и строить партнёрские отношения, что было отражено в подписанной всеми европейскими странами в 1990 году Парижской Хартии.

Никто из нас не должен испытывать ностальгию по холодной войне. С ней покончено, и от этого мир стал лучше. Уничтожено 85% ядерных арсеналов, — подчеркнул экс-президент СССР.

При этом Горбачёв отметил, что несмотря на это «оружие массового уничтожения по-прежнему достаточно, чтобы уничтожить человеческую цивилизацию», передаёт Times of Malta.

Как писал News.ru, ранее Горбачёв заявил, что Россия и Соединённые Штаты Америки должны не допустить начала «горячей войны». В противном случае всю цивилизацию ждёт разрушение.