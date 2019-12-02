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Политика

Горбачёва беспокоит милитаризация международной политики 

News.ru 1 час назад
Горбачев призвал забыть о ностальгии по холодной войне
Фото: РИА Новости
Новому поколению лидеров не удалось выстроить «надёжную архитектуру безопасности» после окончания холодной войны, считает бывший президент СССР Михаил Горбачёв.
По его мнению, в настоящее время также отсутствует механизм предотвращения и урегулирования конфликтов, «особенно в Европе».
Он заявил, что после распада Советского Союза западные лидеры «поддались триумфаторскому настроению» и объявили о победе в холодной войне, однако вместо этого нужно было идти по пути сотрудничества и строить партнёрские отношения, что было отражено в подписанной всеми европейскими странами в 1990 году Парижской Хартии.
Никто из нас не должен испытывать ностальгию по холодной войне. С ней покончено, и от этого мир стал лучше. Уничтожено 85% ядерных арсеналов, — подчеркнул экс-президент СССР.
При этом Горбачёв отметил, что несмотря на это «оружие массового уничтожения по-прежнему достаточно, чтобы уничтожить человеческую цивилизацию», передаёт Times of Malta.
Как писал News.ru, ранее Горбачёв заявил, что Россия и Соединённые Штаты Америки должны не допустить начала «горячей войны». В противном случае всю цивилизацию ждёт разрушение.
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Теги:
Политика , Михаил Горбачев , Газета The Times
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