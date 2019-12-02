Зачем РФ показала США свое самое секретное оружие?

Advance (Хорватия): «Авангард» — самое передовое секретное российское футуристическое оружие. Так почему русские показывают его группе американских инспекторов?

Advance (Хорватия) дает ответ, но отмечает, что российская инициатива вряд ли приведет к успеху. Зачем Россия продемонстрировала американцам свой «Авангард», это просто футуристическое оружие? Что она попыталась дать понять США ? Испугала ли эта презентация американцев? На все эти вопросыдает ответ, но отмечает, что российская инициатива вряд ли приведет к успеху.

В прошлом году российский президент Владимир Путин неожиданно представил ряд новейших российских типов вооружений. Так он хотел дать понять своим противникам, что Россия уже располагает или разрабатывает несколько типов исключительно передовых вооружений. В частности, речь в этой связи шла об «Авангарде» — российском сверхзвуковом ракетном комплексе (его скорость в 20 раз превосходит скорость звука). Его ракеты могут служить носителями ядерных боезарядов, а также тех, которые, как заявил в марте прошлого года Путин, «не может остановить ни одна система ПРО». Кроме того, он сказал, что эти ракеты наносят удар «как метеорит». Последние успешные испытания этого футуристического оружия были проведены в конце 2018 года.

Теперь «Авангадр», как передают российские СМИ, был продемонстрирован группе американских военных инспекторов. Учитывая, что это оружие разрабатывается в режиме особой секретности, новость о том, что Россия показывает это оружие американцам, звучит как-то нелогично. Особенно если вспомнить, что Россия взялась за разработку этой системы для того, чтобы пресечь дальнейшие попытки Соединенных Штатов взять Россию в кольцо.

В марте прошлого года традиционное обращение президента к нации превратилось в презентацию Путиным нового российского оружия. В конце выступления он тогда сказал, что России не пришлось бы разрабатывать все это новое оружие, если бы США и их союзники не игнорировали обоснованные российские опасения.

«С нами никто по существу не хотел разговаривать, нас никто не слушал. Послушайте сейчас», — заявил тогда президент Российской Федерации.

О каких российских опасениях он говорил? Путин пояснил:

«А тем, кто на протяжении последних 15 лет старается раздувать гонку вооружений, пытается получить в отношении России односторонние преимущества, вводит незаконные с международно-правовой точки зрения ограничения и санкции с целью сдержать развитие нашей страны, в том числе в военной области, скажу: все, чему вы пытались помешать, воспрепятствовать, проводя такую политику, уже свершилось. Сдержать Россию не удалось! Теперь нужно осознать эту реальность, убедиться в том, что все, что мною было сегодня сказано, это не блеф, — а это не блеф, поверьте, — подумать, отправить на заслуженный отдых тех, кто живёет прошлым и не в состоянии заглянуть в будущее, прекратить раскачивать лодку, в которой мы все находимся и которая называется «Планета Земля"».

Иными словами, Путин решил ответить на давление и санкции, значительно расширив и доработав российский арсенал. При этом он, вероятно, руководствовался предпосылкой о том, что силе понятна только сила. Сейчас, по прошествии почти двух лет, трудно сказать, принес ли этот подход конкретные результаты. Американские санкции против России никто не отменил (и даже ввели новые). Также США не отказались от размещения своих сил близ России и, более того, перебрасывают дополнительный контингент в Польшу . Помимо этого, ничто не предвещает, чтобы США отказались от идеи создания так называемого противоракетного щита на территории Европы, который особо беспокоит россиян, поскольку, как они полагают, нацелен против них.

Я напомню, что изначально США утверждали, что противоракетный щит в Европе призван защитить их союзников от возможных нападений «агрессивных режимов», подразумевая Северную Корею, Иран и, возможно, кого-то еще. Однако тогда этот «щит» не имел особого смысла, так как с Ираном действовал ядерный договор, а слова о том, что Северная Корея могла бы напасть на Европу, звучали нереалистично. Теперь же, когда Трамп эскалировал ситуацию с Ираном (и несколько разрядил отношения с Северной Кореей), у США снова появились аргументы в пользу ракетного щита, хотя все это время, по-видимому, он разрабатывался именно против России. России, которую считают «особенно агрессивным режимом». Я напомню, что россияне несколько раз предлагали Соединенным Штатам сотрудничать при создании ракетного щита, но США регулярно отказывались, тем самым в каком-то смысле подтверждая, что в этом проекте есть антироссийская составляющая.

Как я уже писал, в конце своего выступления Путин попытался устрашить США самым передовым оружием. Помимо упомянутого «Авангарда», в марте 2018 года было представлено и другое оружие. Одна из систем, представленных тогда, — это уже известный российский комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» или РС-28. Путин отметил, что Россия увеличила дальность этих ракет так, что теперь они могут достичь территории США через Южный полюс. У США есть несколько перехватчиков на Аляске на случай удара с этого направления. Однако «Сармат» теперь позволяет России поразить цели в США с другого края Земли. После «Сармата» президент рассказал о таких системах, которые общественность никогда прежде не видела. Первой он представил крылатую ракету, которая еще пока не получила названия, но обладает «практически неограниченной дальностью». Как отметил Путин, эта ракета оснащена миниатюрной ядерной энергетической установкой, приводящей ее в движение. Эта ракета может лететь так низко, что способна обойти все системы раннего обнаружения, а кроме того, она обладает непредсказуемой траекторией полета и поэтому является неуязвимой для систем ПРО и ПВО.

Испугала ли эта презентация американцев? Не очень. Они и сами не сидят сложа руки и занимаются разработкой «футуристических» видов оружия с описанными возможностями. Быть может, в каких-то сегментах россияне опережают, но это не означает, что США не могут их догнать.

Так почему россияне решили показать американцам свой «Авангард» с (относительно) близкого расстояния? Вскоре я отвечу на этот вопрос, хотя ответ напрашивается сам собой, когда перечитываешь финальный комментарий российского президента, сделанный в марте 2018 года:

«Прекратите раскачивать лодку, в которой мы все находимся и которая называется «Планета Земля"».

Так не рассуждает тот, что хочет гонки вооружений. Это позиция человека, который как раз не хочет этой гонки, поскольку она опасна для всего мира. Путин ни в коем случае не имел в виду, что Россия, обладая новым вооружением, получила право доминировать над обладателями более простых видов оружия или что-то в этом роде. Напротив, его посыл был совсем другим. С самого начала эти российские разработки новых вооружений основываются на философии сдерживания и снижения напряженности. Не новая стратегия. Так, стремясь запугать своих противников, США в конце Второй мировой войны сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Тем самым Соединенные Штаты давали понять Советскому Союзу, чем располагают (и какая судьба может постичь союз, если он решится, например, напасть на Западную Европу). В меньших масштабах, не совершая военного преступления, Россия сейчас делает то же самое, используя свои новые вооружения. Отличие состоит в том, что США продемонстрировали свое мощное оружие, тем самым заявив о своем мировом доминировании, а Россия своими недавними и другими действиями хочет сказать: «Давайте забудем об оружии и сосредоточимся на бизнесе».

Поэтому россияне сейчас показывают «Авангард» американцам! Москва по-своему подтверждает эту версию. Там заявляют, что приняли решение продемонстрировать американцам свое новое оружие (разумеется, не раскрывая все его характеристики, которые держатся в строгой тайне), чтобы склонить к продлению договора СНВ (о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений).

Речь идет о договоре, который подписали США еще с Советским Союзом (перед самым его распадом 31 июля 1991 года). Договор ограничивает количество ядерных боезарядов до 6 тысяч, а средств доставки ядерного оружия — до 1600. Казалось бы, это много, но с 2001 года по договору СНВ были сокращены почти 80% всех ядерных вооружений, которые когда-либо существовали!

Иными словами, СНВ исключительно полезный договор, один из тех важнейших договоров, которые поддерживают мир на Земле. Договор СНВ-I истек в 2009 году и был продлен уже в следующем году восьмого апреля 2010 года в Праге, где его подписали американский президент Барак Обама и его российский коллега Дмитрий Медведев . Этим договором стороны обязались продолжать сокращение своих ядерных арсеналов.

С 2010 года многое в отношениях между Россией и Соединенными Штатами изменилось и, надо сказать, к худшему. Теперь угроза нависла и над договором СНВ (как и над другими соглашениями, которые из-за напряженности в отношениях уже расторгнуты; например, это ДРСМД, из которого США вышли в этом году). Обновленный СНВ, который Обама и Медведев подписали в Праге в 2010 году, истекает в 2021. По заявлениям России, она уже подготовила всю документацию для продления этого важного соглашения. Но вторая сторона не отвечает на российские предложения начать переговоры на эту тему.

Учитывая, как легко администрация Трампа расторгает всевозможные договоры, СНВ угрожает большая опасность. А если этот договор уйдет в прошлое, то большая опасность нависнет уже над всем миром. Конечно, сейчас у России и США достаточной ядерного оружия, чтобы уничтожить человеческую цивилизацию, однако все это время хотя бы велась работа по постепенному сокращению этих арсеналов. Если СНВ не продлят, начнется ожесточенная гонка вооружений, прежде всего ядерных, а вместе с тем возрастет и угроза применения этого оружия.

Россияне продемонстрировали свой «Авангард» и попытались дать понять американцам, что гонка не имеет смысла и что их система способна преодолеть все барьеры ПРО и нанести ядерный удар по любой точке на планете. Уже само существование подобного оружия является достаточной причиной для того, чтобы не продолжать дальнейшую эскалацию, а двинуться в противоположном направлении.

Таким был план, однако вряд ли он приведет к успеху… Скорее, американцы придут к выводу, что им срочно необходимо создать нечто «еще более авангардное», быстрое, сильное, большей мощности и разрушительности… Подобный ход мыслей, возможно, и основан на геополитических соображениях, но наводит на мысли о трагической судьбе человеческой цивилизации и инстинктивной потребности ее уничтожить. Разумеется, нужно попытаться спасти СНВ. Но сегодня мы оказались в ситуации, когда по прошествии 20 лет постепенного сокращения нам опять угрожает разрастание ядерных арсеналов. И это подтверждает, что ни одного соглашения не достаточно и что вопрос об угрозах для самого существования человека нужно решать иначе, меняя политику и систему на глобальном уровне.