У России и Белоруссии будет единое правительство?

Будет ли сформировано единое правительство России и Белоруссии?

Прекратятся или вспыхнут с новой силой разговоры о том, что интеграция с Белоруссией и создание Союзного государства могут стать частью политического транзита в самой России после 2024 года?

«Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается», — заявил он.

По словам Семашко, ныне идет работа над дорожными картами по интеграции в Союзное государство. В частности, 20 из 31 карты уже согласованы, все остальные должны быть готовы в срок до одной недели. Как на самом деле обстоит дело с интеграцией?

Комментарий Георгия Бовта:

Если буквально воспринять слова белорусского посла в России, то можно подумать, что уже в обозримом будущем вместо Государственной думы возникнет единый российско-белорусский парламент, а премьер-министром Союзного государства станет человек, отличный от Дмитрия Медведева. Или он же, но в ином качестве, нежели сейчас.

Впрочем, даже белорусский посол говорит о передаче лишь части полномочий в наднациональные органы, и об отказе от суверенитета речи вроде бы не идет. Какие именно функции будут переданы наднациональным органам при условии обязательного их исполнения, тоже неясно. Как неясен и механизм принятия решений уже в самих наднациональных органах. Неужели представители России и Белоруссии будут иметь там равное право голоса? Впрочем, уже вскоре после выступления посла Семашко пресс-секретарь посольства Белоруссии Олег Мазур уточнил, что слова посла «вырваны из общего контекста выступления», а на самом деле Семашко «говорил совсем о другом», и все, дескать, прописано в Союзном договоре.

На самом деле, переговоры о дальнейшей интеграции идут не совсем гладко. Во всяком случае, имеется некоторое отставание от графика по части согласования дорожных карт по экономической интеграции. Все они должны были быть представлены двум президентам еще 1 декабря, но этого не произошло. Ранее также планировалось, что уже 8 декабря должны быть окончательно утверждены и конкретные задачи экономической интеграции. Однако, например, недавно министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заметил, что его страна вовсе даже не намерена отказываться от налогового суверенитета. Но как это согласуется с целями унификации налогового законодательства уже с апреля 2021 года, не вполне ясно. Между тем известно, что Москва готова предоставить Минску компенсацию за финансовые потери от налогового маневра в российской нефтяной отрасли только при условии унификации налогового законодательства.

Согласно недавно проведенному опросу Центра пространственного анализа международных отношений МГИМО, почти 90% белорусов высказываются за союзнические или партнерские отношения с Россией. Однако такое единство мнений может быть нарушено, если конкретные условия союзничества и интеграции будут восприняты белорусами как именно потеря суверенитета страны и вхождение в состав России на правах младшего партнера. Тут важны подробности. Возможно, они появятся как раз 8 декабря или чуть позже, когда будет утверждена программа экономического сближения и вообще дальнейшей интеграции.

Нынешняя белорусская экономическая модель сама по себе стала возможна только благодаря многолетним многомиллиардным субсидиям со стороны России, в основном энергетическим, включая поставку значительного количества сырой нефти, которую Белоруссия покупает по дисконтным ценам. Теперь Москва постепенно снижает эти субсидии с помощью так называемого налогового маневра, при применении которого перестают существовать те исключения, от которых получала выгоду Белоруссия, экспортируя потом продукты нефтепереработки на Запад по мировым ценам. Ее нефтеперерабатывающие заводы уже платят за российскую нефть 80% от мировой цены, тогда как пять лет назад платили лишь половину.

Кроме того, Белоруссия платит вдвое меньше, чем Западная Европа, за российский природный газ. И вопреки всем настояниям Лукашенко пока Москва не идет на то, чтобы гарантировать такие скидки в дальнейшем без встречных шагов Минска по пути интеграции. В свою очередь, Лукашенко готов только на такое сближение, которое гарантирует ему сохранение власти.