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Захарова ответила Украине на «пару областей» 

Рамблер + ещё 15 20 минут назад
Российской «области» Крыму не понравилось в составе Украины. Об этом, как сообщает «Национальная служба новостей», заявила спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», члены делегации Украины сорвали выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека на сессии форума по вопросам меньшинств, который проводится под эгидой Совета по правам человека ООН.
Украина собралась «принять пару областей» России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя это, призвал власти Украины понять, что нарушение прав и свобод этнических групп может стать причиной выхода некоторых областей из состава страны.
«Вынужден огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей Российской Федерации», — ответил ему вчера вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Сегодня Кулебе ответила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. В эфире «Национальной службы новостей» она напомнила, что в течение некоторого времени в составе Украины находилась такая российская «область», как Крым, «и ей там не понравилось».
Комментарии470 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Политика , Видео , Украина , Дмитрий Кулеба , Мария Захарова , Вячеслав Володин , МИД , Совет по правам человека , ООН , Госдума , Республика Крым
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