Захарова ответила Украине на «пару областей»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин , комментируя это, призвал власти Украины понять, что нарушение прав и свобод этнических групп может стать причиной выхода некоторых областей из состава страны.

«Вынужден огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей Российской Федерации», — ответил ему вчера вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Сегодня Кулебе ответила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. В эфире «Национальной службы новостей» она напомнила, что в течение некоторого времени в составе Украины находилась такая российская «область», как Крым, «и ей там не понравилось».