Найти развязки: Песков рассказал о встрече Путина и Зеленского

Владимир Путин и Президенты России и Украины Владимир Зеленский впервые встретятся на саммите «нормандской четверки» 9 декабря в Париже и проведут там переговоры, сообщили в Кремле. В каком формате пройдет общение глав двух государств, пока неизвестно.

Президент России Владимир Путин встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите «нормандской четверки», но формат их встречи станет известен ближе к дате мероприятия, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе « Москва . Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи. Какой будет антураж, какой будет формат, наверняка об этом будет достигнута договоренность уже ближе к самой встрече», — сказал Песков.

Он отметил, что встреча должна может помочь найти «развязки» в ключевых проблемных вопросах.

Помощник главы государства Юрий Ушаков уточнил, что формат встречи Путина и Зеленского будет зависеть от графика работы самой «четверки». По его словам, президенты могут говорить как полчаса, так и полтора, в зависимости от того, как сложится ситуация.

Саммит «нормандской четверки» посвящен проблемам урегулирования украинского кризиса. Он состоится 9 декабря в Париже. В нем примут участие Владимир Путин, Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон

Важная часть переговоров о судьбе Донбасса — закон о его особом статусе. Как ранее говорил Песков, попытки уйти от этого документа в сторону каких-то иных будут сопряжены с трудностями, последствия которых для мирного урегулирования вряд ли можно предсказать сейчас. В Кремле в разрешении данной ситуации рассчитывают на переговоры в Париже. «Есть все основания надеяться, что состоится субстантивный разговор», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Он напомнил, что Москва и раньше предлагала «не завышать ожидания» от этого саммита.

Владимир Зеленский в ходе встречи «нормандской четверки» планирует поднять три ключевых вопроса, заявил на заседании Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции» секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов

По его словам, в первую очередь речь идет об обмене военнопленными, причем «не о десятках», а «о сотнях людей, которые сегодня находятся в плену». Помимо этого, во время саммита президент намерен обсудить прекращение огня на всей линии разграничения, так как у Киева нет «большого желания, чтобы продолжали убивать граждан Украины».

Третий вопрос посвящен российско-украинской границе. Данилов заверил, что глава государства будет добиваться возвращения Киеву контроля над ней. Он заявил, что до тех пор, пока там не будут находиться украинские военные, дальнейшее урегулирование конфликта останется практически невозможным.

Помимо боевых действий стороны также планируют обсудить экономику.

Как ранее сообщил Дмитрий Песков, главы государств смогут побеседовать на газовую тему, если не договорятся на рабочем уровне.

Действующие контракты между Россией и Украиной на транзит и поставку газа завершаются в конце текущего года. На последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре Москва указала на необходимость пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Прогресса на этом направлении достигнуто не было. Дата следующих трехсторонних министерских переговоров пока не назначена.