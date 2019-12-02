Избран новый руководитель фракции эсеров в Мосгордуме

Новым руководителем фракции «Справедливая Россия» Мосгордумы избран Магомет Яндиев

"Фракция "Справедливая Россия" в Московской городской думе сменила руководителя, им избран Магомет Исаевич Яндиев. Причинами отставки Михаила Леонидовича Тимонова стали неисполнение функции лидера фракции, игнорирование ключевых заседаний Мосгордумы и фракции, отсутствие координационной деятельности", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил ТАСС депутат Яндиев, он избран главой фракции "Справедливая Россия" 27 ноября. По его словам, члены фракции предложили в тот день Тимонову сложить полномочия главы депутатского объединения по собственному желанию, после чего состоялось голосование.