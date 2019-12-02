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Трамп обсудил с Нетаньяху «угрозу со стороны Ирана» 

ТАСС 1 час назад
Трамп обсудил с Нетаньяху «угрозу со стороны Ирана»
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп в воскресенье во время телефонной беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил "угрозу со стороны Ирана", а также другие региональные вопросы. Об этом говорится в распространенном сообщении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.
"Сегодня [в воскресенье] президент Дональд Трамп общался [по телефону] с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидеры обсудили угрозу со стороны Ирана, а также другие важнейшие двусторонние и региональные вопросы", — говорится в документе.
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Теги:
Политика , Ближний Восток , В мире , Конфликты , США , Биньямин Нетаньяху , Дональд Трамп , Администрация США , Израиль , Иран
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