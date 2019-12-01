Руслан Бальбек высказался о политических деятелях на Украине. Он также обвинил их в переносе собственной вины на российских политиков.
В разные эпохи таким, как Арсен Аваков, казалось, что именно они олицетворяют собой новый путь Украины, что именно они приведут ее в счастливое будущее. Вместо этого Украина оказывалась, как правило, либо у разбитого корыта, либо терпела огромные экономические и политические убытки. Он всего лишь пена, которую выбросило после шторма, — цитирует РИА Новости Бальбека.
По словам политика, Россия на протяжении длительного времени способствовала становлению Украины. Он напомнил, что Николаевская, Одесская и Херсонская области раньше были Диким полем, которое русские войска отбили у Османской империи и подарили Украине.
Ранее News.ru сообщал, что глава МИД Украины назвал депутата Госдумы Вячеслава Володина «очередным русским дураком».