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Политика

«Пена, которую выбросило после шторма»: депутат Госдумы об Арсене Авакове 

News.ru 54 минуты назад
«Пена, которую выбросило после шторма»
Фото: Michal Burza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Руслан Бальбек высказался о политических деятелях на Украине. Он также обвинил их в переносе собственной вины на российских политиков.
В разные эпохи таким, как Арсен Аваков, казалось, что именно они олицетворяют собой новый путь Украины, что именно они приведут ее в счастливое будущее. Вместо этого Украина оказывалась, как правило, либо у разбитого корыта, либо терпела огромные экономические и политические убытки. Он всего лишь пена, которую выбросило после шторма, — цитирует РИА Новости Бальбека.
По словам политика, Россия на протяжении длительного времени способствовала становлению Украины. Он напомнил, что Николаевская, Одесская и Херсонская области раньше были Диким полем, которое русские войска отбили у Османской империи и подарили Украине.
Ранее News.ru сообщал, что глава МИД Украины назвал депутата Госдумы Вячеслава Володина «очередным русским дураком».
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Теги:
Политика , Руслан Бальбек , Арсен Аваков , Вячеслав Володин , МИД , Госдума , РИА Новости
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