Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
В мире
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии
Войска
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
Политика
Найденная в яме школьница была изнасилована
Найденная в яме школьница была изнасилована
Происшествия

Путин оценил успехи ВМФ РФ в борьбе с террористами в Сирии 

News.ru + ещё 10 53 минуты назад
Путин оценил успехи ВМФ РФ в борьбе с террористами в Сирии
Фото: РИА Новости
Военно-морской флот России подтвердил свой высокий боевой потенциал во время борьбы с террористами на территории Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, работа частей и соединений ВМФ отличается слаженностью, а участники операции, руководство, военные моряки и лётчики морской авиации — профессионализмом.
Он уточнил, что в настоящее время группа российских кораблей постоянно находится в восточной части Средиземного моря у сирийских берегов, а на побережье в порту Тартус организован военно-морской пункт базирования.
Российский лидер высоко оценил успешное решение кораблями ВМФ задач в акватории Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов, в частности по защите судоходства и противодействию пиратству в Южно-Китайском море, а также работу в районах Аденского залива, Малаккского и Сингапурского проливов, в Карибском бассейне.
Всего было выполнено 111 походов, в которых приняло участие 70 надводных кораблей и 27 судов обеспечения, 15 многоцелевых подводных лодок, — уточнил Путин.
Помимо этого, президент отметил учения «Океанский щит — 2019», в ходе которых были привлечены представители морской авиации всех четырёх флотов.
Как писал News.ru, ранее Путин сообщил, что Военно-морской флот России получает новейшие корабли, оснащённые высокоточными ракетными комплексами. По его словам, такое эффективное вооружение обеспечивает нейтрализацию любых агрессивных действий в отношении страны.
Видео дня. Проучил: полицейский разбил стекло в маршрутке
News.ru: последние новости
Зеленский: у Киева есть «план Б» по Донбассу Зеленский: у Киева есть «план Б» по Донбассу Захарова ответила на слова вице-премьера Украины о «паре областей» Захарова ответила на слова вице-премьера Украины о «паре областей» Жириновский связал наркозависимость с конфетами и мороженым Жириновский связал наркозависимость с конфетами и мороженым
Комментарии 
Теги:
Политика , Армия , Войска , Оружие , ВМФ России , Владимир Путин , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г» 32
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии 110
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма 151
Найденная в яме школьница была изнасилована
Найденная в яме школьница была изнасилована 131
К нам летит что-то странное
К нам летит что-то странное 5
Видео
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
05:40
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
В мире Украина
Китай ввел санкции против США
00:28
Китай ввел санкции против США
В мире Азия
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии
00:32
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии
Войска Армия
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
03:03
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
Политика Украина
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
02:56
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
В мире
Доцента-убийцу признали склонным к суициду
00:25
Доцента-убийцу признали склонным к суициду
Происшествия
В России подвели итоги «Черной пятницы»
00:54
В России подвели итоги «Черной пятницы»
Общество Другое
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
02:38
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
В мире Конфликты
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
00:51
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
Происшествия Общество
Россия напугала США мощным сталинским проектом
03:04
Россия напугала США мощным сталинским проектом
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
<