Путин оценил успехи ВМФ РФ в борьбе с террористами в Сирии

Военно-морской флот России подтвердил свой высокий боевой потенциал во время борьбы с террористами на территории Сирии , заявил президент РФ Владимир Путин

По его словам, работа частей и соединений ВМФ отличается слаженностью, а участники операции, руководство, военные моряки и лётчики морской авиации — профессионализмом.

Он уточнил, что в настоящее время группа российских кораблей постоянно находится в восточной части Средиземного моря у сирийских берегов, а на побережье в порту Тартус организован военно-морской пункт базирования.

Российский лидер высоко оценил успешное решение кораблями ВМФ задач в акватории Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов, в частности по защите судоходства и противодействию пиратству в Южно-Китайском море, а также работу в районах Аденского залива, Малаккского и Сингапурского проливов, в Карибском бассейне.

Всего было выполнено 111 походов, в которых приняло участие 70 надводных кораблей и 27 судов обеспечения, 15 многоцелевых подводных лодок, — уточнил Путин.

Помимо этого, президент отметил учения «Океанский щит — 2019», в ходе которых были привлечены представители морской авиации всех четырёх флотов.

Как писал News.ru, ранее Путин сообщил, что Военно-морской флот России получает новейшие корабли, оснащённые высокоточными ракетными комплексами. По его словам, такое эффективное вооружение обеспечивает нейтрализацию любых агрессивных действий в отношении страны.