В Кремле раскрыли тему переговоров Путина и Зеленского

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Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому во время первой очной встречи на полях саммита «нормандской четверки» в Париже будет о чем поговорить, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Есть вопросы, которые требуют решения до нового года, до 1 января, а именно газовые дела. Есть о чем поговорить», — отметил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Его слова приводят «Вести».
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Предстоящая встреча, отметил представитель Кремля, будет ознакомительной, «потому что личное общение отличается от телефонного разговора».
«Можно предположить, что это будет встреча не ради того, чтобы все завести в тупик, а чтобы действительно попробовать найти какие-то развязки», — подчеркнул Песков.
«Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи», — добавил пресс-секретарь главы государства.
Он выразил уверенность, что в предстоящей встрече в «нормандском формате» заинтересованы обе стороны.
В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков в этой же программе отметил, что формат встречи глав государств будет зависеть от графика работы лидеров.
Президенты России и Украины «даже могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа», сообщил Ушаков, уточнив, что «все зависит от того, как будет складываться ситуация там».
Ранее в воскресенье глава МИД Сергей Лавров отметил, что встреча Путина и Зеленского может позволить прояснить позицию Киева по Минским договоренностям.
Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря. В нем примут участие президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.
В Кремле сообщали, что президенты России и Украины могут провести отдельную встречу на полях «нормандского» саммита в Париже, где у них будет возможность обсудить газовый вопрос.
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Комментарии15 
Теги:
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Юрий Ушаков , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Сергей Лавров , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , МИД , Москва
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