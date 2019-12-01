В Кремле раскрыли тему переговоров Путина и Зеленского

Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить

«Есть вопросы, которые требуют решения до нового года, до 1 января, а именно газовые дела. Есть о чем поговорить», — отметил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Его слова приводят «Вести».

Предстоящая встреча, отметил представитель Кремля, будет ознакомительной, «потому что личное общение отличается от телефонного разговора».

«Можно предположить, что это будет встреча не ради того, чтобы все завести в тупик, а чтобы действительно попробовать найти какие-то развязки», — подчеркнул Песков.

«Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Он выразил уверенность, что в предстоящей встрече в «нормандском формате» заинтересованы обе стороны.

В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков в этой же программе отметил, что формат встречи глав государств будет зависеть от графика работы лидеров.

Президенты России и Украины «даже могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа», сообщил Ушаков, уточнив, что «все зависит от того, как будет складываться ситуация там».

Ранее в воскресенье глава МИД Сергей Лавров отметил, что встреча Путина и Зеленского может позволить прояснить позицию Киева по Минским договоренностям.

Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря. В нем примут участие президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон

В Кремле сообщали, что президенты России и Украины могут провести отдельную встречу на полях «нормандского» саммита в Париже, где у них будет возможность обсудить газовый вопрос.