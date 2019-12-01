Лавров дал прогноз по исходу встречи Путина и Зеленского

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Лавров считает, что встреча Путина и Зеленского в Париже будет полезной 

ТАСС 27 минут назад
Контакт президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря может позволить прояснить позицию Киева по минским договоренностям. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.
"Контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению минских договоренностей", — сказал глава МИД РФ.
Лавров подчеркнул, что "бессмысленно гадать", насколько полномасштабной, полноформатной станет встреча двух президентов.
"Будет встреча в "нормандском формате": четыре лидера будут там вместе в одно и то же время. Как уже сказали в администрации президента, есть возможность поговорить Путину и Зеленскому. Она не будет формальной, потому что это произойдет "на полях" другого мероприятия", — отметил министр.
Зеленский рассказал о своей беседе с Путиным
Лавров обратил внимание, что во многом зависит от украинской стороны, будут ли президенты говорить об отношениях двух стран.
"Не мы сокращали двусторонние отношения, прерывали транспортное сообщение. Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами "не заржавеет", — добавил он.
Саммит "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция), посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, состоится 9 декабря в Париже. В нем примут участие президент РФ Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.
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Теги:
Политика , Видео , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Эмманюэль Макрон , Сергей Лавров , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , МИД , Киев , Москва
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