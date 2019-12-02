Сели в тумане: Пилоты Путина сделали признание

Путин прилетел в столицу Киргизии 28 ноября. 1 декабря в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» было показано интервью экипажа борта №1. По словам летчиков, в четверг погода в районе аэропорта в Бишкеке менялась каждые 10 минут. К моменту снижения она ухудшилась — был сильнейший туман.

Пилоты могли позволить себе находиться в зоне ожидания продолжительное время, однако в итоге «потеряли» в ней лишь 10-12 минут — диспетчер позволил приземлиться. Летчики подчеркнули, что посадка не сопровождалась каким-либо риском для пассажиров, а решение о том, что она все же состоится, не было необдуманным.