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Происшествия

Сели в тумане: Пилоты Путина сделали признание 

Рамблер + ещё 2 57 минут назад
Пилоты посадили самолет президента России Владимира Путина в Бишкеке при сильнейшем тумане. Об этом они сами рассказали в эфире шоу «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», глава государства принял участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Оно прошло в резиденции «Ала-Арча» под Бишкеком.
Путин прилетел в столицу Киргизии 28 ноября. 1 декабря в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» было показано интервью экипажа борта №1. По словам летчиков, в четверг погода в районе аэропорта в Бишкеке менялась каждые 10 минут. К моменту снижения она ухудшилась — был сильнейший туман.
Пилоты могли позволить себе находиться в зоне ожидания продолжительное время, однако в итоге «потеряли» в ней лишь 10-12 минут — диспетчер позволил приземлиться. Летчики подчеркнули, что посадка не сопровождалась каким-либо риском для пассажиров, а решение о том, что она все же состоится, не было необдуманным.
«Я своим экипажем, так сказать, доволен. Никаких опасений, проблем, я считаю, не было, все было сделано так, как должно было быть сделано», — заявил командир экипажа.
Комментарии124 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Политика , Видео , Владимир Путин , Совет коллективной безопасности , Бишкек
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