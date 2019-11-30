В России отреагировали на скандал с Apple и Крымом

«Хитрят, хитрят, конечно. Хотят всем быть хорошими. Ищут свою выгоду», — высказался чиновник.

По его мнению, эту историю можно считать промежуточным решением на пути международного признания Крыма как территории России.

Цеков считает, что Apple начинает признавать реальность политической ситуации в отношении Крыма. При этом он назвал «просто смешной» попытку Украины «вернуть» себе Крым путем скандала и бойкотирования американской корпорации.

Ранее, 27 ноября, сотрудники Apple внесли правки в продукты компании, указав, что полуостров Крым является территорией России. Этот вопрос поднимался на обсуждении российских парламентариев с представителями Apple в мае текущего года.

После этого украинские дипломаты обратились в Государственный департамент США с призывом «исправить некорректное обозначение». Министр иностранных дел страны Вадим Пристайко сравнил решение Apple с «кражей идей злейшим врагом, а кому-то все равно».

30 ноября в Apple пояснили, что компания всегда указывала Крым украинским за пределами России и внесла изменения в принадлежность территории лишь для российских пользователей.