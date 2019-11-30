Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эхо Майдана: на Украине осудили 59 активистов
Эхо Майдана: на Украине осудили 59 активистов
Украина
Звезда «Универа» заявила о стыде за русских мужчин
Звезда «Универа» заявила о стыде за русских мужчин
Общество
Дело МН17 частично передали в суд
Дело МН17 частично передали в суд
В мире
Украина решила выслужиться перед Трампом
Украина решила выслужиться перед Трампом
В мире

В России отреагировали на скандал с Apple и Крымом 

Lenta.ru 2 часа назад
В России отреагировали на скандал с Apple и Крымом
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал скандал вокруг принадлежности Крыма на картах американской корпорации Apple. Об этом сообщает НСН.
«Хитрят, хитрят, конечно. Хотят всем быть хорошими. Ищут свою выгоду», — высказался чиновник.
По его мнению, эту историю можно считать промежуточным решением на пути международного признания Крыма как территории России.
Цеков считает, что Apple начинает признавать реальность политической ситуации в отношении Крыма. При этом он назвал «просто смешной» попытку Украины «вернуть» себе Крым путем скандала и бойкотирования американской корпорации.
Ранее, 27 ноября, сотрудники Apple внесли правки в продукты компании, указав, что полуостров Крым является территорией России. Этот вопрос поднимался на обсуждении российских парламентариев с представителями Apple в мае текущего года.
После этого украинские дипломаты обратились в Государственный департамент США с призывом «исправить некорректное обозначение». Министр иностранных дел страны Вадим Пристайко сравнил решение Apple с «кражей идей злейшим врагом, а кому-то все равно».
30 ноября в Apple пояснили, что компания всегда указывала Крым украинским за пределами России и внесла изменения в принадлежность территории лишь для российских пользователей.
Видео дня. Советская «Оса» сбила американский «Апач»
Последние новости
Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока» Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока» Россия впервые применила гипероружие в Арктике Россия впервые применила гипероружие в Арктике
Комментарии2 
Теги:
Политика , Украина , Вадим Пристайко , Сергей Цеков , Госдеп США , Совет Федерации , Apple , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эхо Майдана: на Украине осудили 59 активистов
Эхо Майдана: на Украине осудили 59 активистов
Звезда «Универа» заявила о стыде за русских мужчин
Звезда «Универа» заявила о стыде за русских мужчин 15
Дело МН17 частично передали в суд
Дело МН17 частично передали в суд 63
Украина решила выслужиться перед Трампом
Украина решила выслужиться перед Трампом 29
«Руки-базуки» вызвал мэра российского города на бой
«Руки-базуки» вызвал мэра российского города на бой 19
Видео
Историка Соколова перевезли в Москву
01:42
Историка Соколова перевезли в Москву
Происшествия Криминал
Украина утратила смысл существования
01:54
Украина утратила смысл существования
В мире Конфликты
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
01:22
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
В мире
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
01:10
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
Армия Войска
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
01:54
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
Политика В мире
«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты
04:04
«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты
Шоу-бизнес
В НАТО назвали Россию своей главной угрозой
01:10
В НАТО назвали Россию своей главной угрозой
Армия В мире
18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным
00:33
18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным
Происшествия Криминал
Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике
00:52
Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике
Оружие Армия
Кому отдать Крым: Apple приняла решение
05:29
Кому отдать Крым: Apple приняла решение
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии