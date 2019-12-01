Советы Зеленскому насчет Путина назвали токсичными

Депутат Госдумы назвал советы Зеленскому от Кравчука токсичными

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112. Украина" посоветовал Владимиру Зеленскому на предстоящем саммите в "нормандском формате" защищать свою страну и говорить правду.

"Экс-президент Украины Леонид Кравчук дает токсичные советы Владимиру Зеленскому. Он столько наговорил негатива о встрече "нормандской четверки", но ни разу не произнес фразу о стремлении Украины к миру. Леонид Кравчук в свое время был политическим экспертом, но его сегодняшние советы и рекомендации безнадежно устарели", — сказал Бальбек.

Он добавил, что "если следовать его линии, то завтра Украина будет "в контрах" не только с Россией, но и с многими странами западной Европы только из-за того, что те не понимают ее величия". Депутат подчеркнул, что от Кравчука ждали, что он будет одним из идеологов мирного пути, но у экс-президента "внутри еще бушует страсть к реваншу в стиле "Украина понад усе" ("Украина превыше всего").

"Ну а в том, что касается якобы несоблюдения Будапештского меморандума, то Украина еще в 2002 году этот документ спрятала в дальний ящик стола", — отметил Бальбек.

По его мнению, вместо соблюдения нейтралитета, Украина заявила о своем стремлении идти в НАТО и начала сотрудничать с северо-атлантическим альянсом, "который вряд ли можно назвать союзником России".