Советы Зеленскому насчет Путина назвали токсичными

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Депутат Госдумы назвал советы Зеленскому от Кравчука токсичными 

РИА Новости + ещё 45 1 час назад
Бывший президент Украины Леонид Кравчук дает действующему главе государства Владимиру Зеленскому токсичные советы и рекомендации, которые давно устарели, заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112. Украина" посоветовал Владимиру Зеленскому на предстоящем саммите в "нормандском формате" защищать свою страну и говорить правду.
"Экс-президент Украины Леонид Кравчук дает токсичные советы Владимиру Зеленскому. Он столько наговорил негатива о встрече "нормандской четверки", но ни разу не произнес фразу о стремлении Украины к миру. Леонид Кравчук в свое время был политическим экспертом, но его сегодняшние советы и рекомендации безнадежно устарели", — сказал Бальбек.
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Он добавил, что "если следовать его линии, то завтра Украина будет "в контрах" не только с Россией, но и с многими странами западной Европы только из-за того, что те не понимают ее величия". Депутат подчеркнул, что от Кравчука ждали, что он будет одним из идеологов мирного пути, но у экс-президента "внутри еще бушует страсть к реваншу в стиле "Украина понад усе" ("Украина превыше всего").
"Ну а в том, что касается якобы несоблюдения Будапештского меморандума, то Украина еще в 2002 году этот документ спрятала в дальний ящик стола", — отметил Бальбек.
По его мнению, вместо соблюдения нейтралитета, Украина заявила о своем стремлении идти в НАТО и начала сотрудничать с северо-атлантическим альянсом, "который вряд ли можно назвать союзником России".
Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
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Теги:
Политика , Видео , В мире , Конфликты , Украина , Партия Зеленского , Руслан Бальбек , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Госдума , НАТО , РИА Новости
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