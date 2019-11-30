МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту

"Хотели бы сообщить, что проблемы возникли исключительно вследствие несоблюдения чешской стороной требований таможенного законодательства ЕАЭС", — говорится в сообщении МИД.

Представители ведомства добавили, что чешские партнеры не в первый раз допускают подобный сбой в ходе оформительских процедур.

"Чехи по официальным каналам признают свою ответственность", — отметили в министерстве.

Делегация во главе с министром сельского хозяйства Чехии Мирославом Томаном проводила в России переговоры и должна была завершить их 29 ноября. На 27 ноября был запланирован перелет в Казань, где делегацию ждали татарстанские партнеры, однако чешскому борту отказали в вылете из Москвы. Делегация провела десять часов в аэропорту, после чего Томан решил прервать поездку и вернуться в Прагу.