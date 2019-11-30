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МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту 

РИА Новости 2 часа назад
МИД объяснил инцидент с чешской делегацией
Фото: РИА Новости
В российском МИД объяснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, направлявшемуся в Казань, отказали в вылете из московского аэропорта.
"Хотели бы сообщить, что проблемы возникли исключительно вследствие несоблюдения чешской стороной требований таможенного законодательства ЕАЭС", — говорится в сообщении МИД.
Представители ведомства добавили, что чешские партнеры не в первый раз допускают подобный сбой в ходе оформительских процедур.
"Чехи по официальным каналам признают свою ответственность", — отметили в министерстве.
Делегация во главе с министром сельского хозяйства Чехии Мирославом Томаном проводила в России переговоры и должна была завершить их 29 ноября. На 27 ноября был запланирован перелет в Казань, где делегацию ждали татарстанские партнеры, однако чешскому борту отказали в вылете из Москвы. Делегация провела десять часов в аэропорту, после чего Томан решил прервать поездку и вернуться в Прагу.
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Теги:
Политика , МИД , ЕАЭС , Казань , Чехия
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