Россия пригрозила Украине потерей территорий

Володин: притеснение малых народов может привести к выходу из Украины ряда областей

Проявления национализма и притеснение малых народов могут привести к выходу из состава Украины ряда областей. Об этом заявил в субботу журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин , комментируя попытки украинской делегации помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве.

"Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп", — подчеркнул глава нижней палаты парламента РФ.

По его словам, "поведение украинской делегации и попытка срыва выступления депутата Госдумы, представителя крымских татар Руслана Бальбека на форуме ООН, посвященном вопросам национальных меньшинств, — очередная демонстрация нетерпимости представителей власти Украины к малым народам". "Новой власти Киева стоит начать не с позиции обид и претензий, а с позиции устранения ошибок, — посоветовал Володин. — Пересмотреть отношение к правам этнических групп в стране".

"Русские, венгры, поляки — на Украине они нацменьшинства, и, несмотря на то, что они — граждане Украины, их права постоянно нарушаются, — продолжил председатель Госдумы. — В том числе право на язык, когда Киев принимает закон об украинском языке как о единственном государственном и вводит запрет на использование национальных языков в образовательных учреждениях". При этом сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным, заметил политик.

По его мнению, властям Украины стоит задуматься, почему в 2014 году подавляющее большинство — более 96% жителей Крыма и Севастополя: русские, украинцы, крымские татары, белорусы, армяне, азербайджанцы — приняли решение о вхождении в состав РФ. "Нужно не стучать по столу, как наследники Никиты Хрущева, показывая неуважение и к международной площадке ООН, и к важности обсуждаемой темы, а брать от других стран лучшие практики", — уверен Володин. В качестве примера он напомнил, что после воссоединения с Россией в Крыму закреплено три государственных языка — русский, украинский и крымско-татарский.

"В Госдуму избираются представители различных народов и народностей. Мы этим дорожим. Это наша сильная сторона — уважение ко всем народам нашей страны", — заключил спикер.

Инцидент в Женеве

Как сообщили ТАСС в пятницу в российском постоянном представительстве в Женеве, украинская делегация пыталась мешать выступлению Бальбека, представители Киева несколько раз брали сегодня "слово по порядку ведения, но их аргументы председательствующий на форуме и секретариат сочли недостаточно убедительными, поскольку они были объективно не правы". По словам самого Бальбека, председательствующий "неоднократно пытался вразумить украинскую делегацию, которая, пользуясь правом брать слово по порядку ведения, устраивала обструкцию, задавала одни и те же вопросы, на которые получала одинаковые ответы".