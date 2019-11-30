Россия пригрозила Украине потерей новых территорий

Могут потерять ряд областей: Володин предостерег Украину

Киевские посланцы попытались сорвать выступление депутата Госдумы, представителя крымских татар Руслана Бальбека. Это произошло на форуме, где обсуждались вопросы национальных меньшинств.

«Новой власти Киева стоит начать не с позиции обид и претензий, а с позиции устранения ошибок. Пересмотреть отношение к правам этнических групп в стране. Русские, венгры, поляки — на Украине они нацменьшинства, и, несмотря на то, что они граждане Украины, их права постоянно нарушаются», — отметил Володин.

В качестве примера спикер привел закон о языке, запретивший использовать в украинских школах любой язык, помимо украинского. Он отметил, что в угоду нацрадикалам власти считают «малым народом» 36% русскоязычных граждан Украины.

«Властям Украины стоит задуматься, почему в 2014 году подавляющее большинство — более 96% жителей Крыма и Севастополя: русские, украинцы, крымские татары, белорусы, армяне, азербайджанцы — приняли решение о вхождении в состав Российской Федерации», — сказал председатель Госдумы.

Он предложил украинцам «не стучать по столу как наследники Никиты Хрущева», а брать пример со страны, где уважаются права и традиции всех народов — России.

«Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп», — подытожил спикер.

«Украинская делегация в полном составе не смогла держать себя в руках: они топали, хлопали и стучали ногами, стараясь убедить присутствующих в работоспособности всех двигательных функций своего организма…Поэтому я с ужасом смотрю на призывы некоторых «патриотов» Украины вернуть стране ядерное оружие», — рассказала Наталья Поклонская.