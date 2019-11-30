Россия пригрозила Украине потерей новых территорий

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Могут потерять ряд областей: Володин предостерег Украину 

Рамблер + ещё 14 7 минут назад
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина может распасться из-за нетерпимости Киева к малым народам, права которых постоянно ущемляются. Так Володин отреагировал на поведение делегации Украины в ООН.
Киевские посланцы попытались сорвать выступление депутата Госдумы, представителя крымских татар Руслана Бальбека. Это произошло на форуме, где обсуждались вопросы национальных меньшинств.
«Новой власти Киева стоит начать не с позиции обид и претензий, а с позиции устранения ошибок. Пересмотреть отношение к правам этнических групп в стране. Русские, венгры, поляки — на Украине они нацменьшинства, и, несмотря на то, что они граждане Украины, их права постоянно нарушаются», — отметил Володин.
В качестве примера спикер привел закон о языке, запретивший использовать в украинских школах любой язык, помимо украинского. Он отметил, что в угоду нацрадикалам власти считают «малым народом» 36% русскоязычных граждан Украины.
«Властям Украины стоит задуматься, почему в 2014 году подавляющее большинство — более 96% жителей Крыма и Севастополя: русские, украинцы, крымские татары, белорусы, армяне, азербайджанцы — приняли решение о вхождении в состав Российской Федерации», — сказал председатель Госдумы.
Он предложил украинцам «не стучать по столу как наследники Никиты Хрущева», а брать пример со страны, где уважаются права и традиции всех народов — России.
«Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп», — подытожил спикер.
Зампред думского комитета по международным делам Наталья Поклонская заявила, что на форуме ООН во время выступления депутата Руслана Бальбека происходило нечто невообразимое.
«Украинская делегация в полном составе не смогла держать себя в руках: они топали, хлопали и стучали ногами, стараясь убедить присутствующих в работоспособности всех двигательных функций своего организма…Поэтому я с ужасом смотрю на призывы некоторых «патриотов» Украины вернуть стране ядерное оружие», — рассказала Наталья Поклонская.
Ранее «Рамблер» сообщал, что журналисты Украины вынуждены просить политического убежища в ЕС из-за притеснений.
Комментарии470 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Политика , Видео , В мире , Конфликты , Украина , Наталья Поклонская , Вячеслав Володин , ЕС , Комитет госдумы по международным делам , ООН , Госдума , Киев
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