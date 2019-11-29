Путин заявил о поддержке России со стороны курдов

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, после начала совместного патрулирования северо-запада Сирии курдское население неоднократно атаковало российско-турецкие военные конвои — камнями и бутылками с зажигательной смесью. 12 ноября было опубликовано видео одного из таких нападений, когда российские бронемашины забросали камнями.

В начале октября сирийские курды, подразделения которых находятся на границе с Турцией, обратились к России с просьбой стать гарантом в переговорах с Дамаском.