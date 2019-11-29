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Путин заявил о поддержке России со стороны курдов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 44 минуты назад
Путин заявил о поддержке России со стороны курдов
Фото: РИА Новости
Россия встречает поддержку со стороны курдов в Сирии, заявил президент Владимир Путин.
Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, после начала совместного патрулирования северо-запада Сирии курдское население неоднократно атаковало российско-турецкие военные конвои — камнями и бутылками с зажигательной смесью. 12 ноября было опубликовано видео одного из таких нападений, когда российские бронемашины забросали камнями.
В начале октября сирийские курды, подразделения которых находятся на границе с Турцией, обратились к России с просьбой стать гарантом в переговорах с Дамаском.
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Теги:
Политика , Владимир Путин , Сирия
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