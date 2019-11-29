Путин осудил оскорбления проживающих в России народов в СМИ

Президент России Владимир Путин заявил, что знает о звучащих в СМИ оскорблениях жителей РФ по национальному признаку и пытается это исправить, "насколько может".

В ходе заседания Совета по межнациональным отношениям высказалось мнение, что в российских СМИ, в основном на телевидении, очень много времени уделяется недоброжелательным высказываниям и оскорблениям по отношению к народам, проживающим в РФ, а также по отношению к близким государствам. Отмечалось, что эти высказывания в основном исходят от некомпетентных специалистов.

Путин на это ответил, что такие высказывания вряд ли допускают официальные лица. При этом он отметил, что, как правило, все это звучит как реакция на то, что исходит "с той стороны".

"Но и это ни к чему, это только ситуацию обостряет, а решений не создает. Но повлиять на это достаточно сложно", — сказал президент.

Он добавил, что может повлиять на подобное, если такие высказывания допускают официальные лица. Путин также отметил, что иногда и "в парламенте звучат нелицеприятные вещи".