Школьница рассказала Путину, как перестать грызть ногти

Презентация проекта состоялась в рамках посещения президентом детской академии творчества «Солнечный город» в Нальчике. В академии по разным программам обучаются около 6 тысяч детей.

«Я сделала крем и лак для ногтей для того, чтобы избавить детей от этой привычки. Они на основе полыни, а полынь — очень горькое растение. Формируется рефлекс не брать пальцы в рот, так как неприятный привкус остается», — рассказала 10-классница Малика Рахаева.

Президент согласился с тем, что «будет невкусно», и похвалил девочку за полезное изобретение.