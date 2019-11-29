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Школьница рассказала Путину, как перестать грызть ногти 

Рамблер + ещё 1 30 минут назад
Школьница рассказала Путину, как перестать грызть ногти
Фото: globallookpress.com
Школьница из Нальчика продемонстрировала президенту России Владимиру Путину изобретение для борьбы с привычкой грызть ногти.
Презентация проекта состоялась в рамках посещения президентом детской академии творчества «Солнечный город» в Нальчике. В академии по разным программам обучаются около 6 тысяч детей.
«Я сделала крем и лак для ногтей для того, чтобы избавить детей от этой привычки. Они на основе полыни, а полынь — очень горькое растение. Формируется рефлекс не брать пальцы в рот, так как неприятный привкус остается», — рассказала 10-классница Малика Рахаева.
Президент согласился с тем, что «будет невкусно», и похвалил девочку за полезное изобретение.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Политика , Владимир Путин , Нальчик
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