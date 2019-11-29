Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Спорим, найду?" Ургант поддел губернатора Зауралья
"Спорим, найду?" Ургант поддел губернатора Зауралья
Общество
У тебя мозг умер. Эрдоган обратился к Макрону
У тебя мозг умер. Эрдоган обратился к Макрону
В мире
Школьница рассказала Путину, как перестать грызть ногти
Школьница рассказала Путину, как перестать грызть ногти
Политика
Зафиксировано гигантское стометровое цунами
Зафиксировано гигантское стометровое цунами
Наука и техника

Путин посмотрел на собранных детьми роботов 

Российская Газета 1 час назад
Путин посмотрел на собранных детьми роботов
Фото: РИА Новости
В Нальчике президент заехал в детскую академию творчества "Солнечный город". Здесь обучаются более шести тысяч талантливых детей.
Глава государства посетил несколько классов. В одном из них девочка демонстрировала несколько флакончиков, призванных избавить от вредной привычки — грызения ногтей.
В другой аудитории собрались юные робототехники. Один мальчик собрал робота, который, помимо полезных в хозяйстве функций, умеет и развлекаться — танцует лезгинку.
Владимир Путин заинтересовался роботом, собирающим мусор во дворах. Умная машина самостоятельно грузит в себя контейнеры, высыпает их содержимое и возвращает на место, после чего увозит отходы на переработку.
Еще одно уникальное изобретение предназначено для тестирования парникового эффекта в атмосфере Венеры. Один из ребят подготовил действующую модель передвижной гидроэлектростанции для горных районов.
"Замечательный центр, рекомендую съездить и посмотреть. Во многих регионах развиваются центры подобного рода", — сказал потом президент на совещании.
"Преподаватели молодые, энергичные, с прекрасным образованием… Глаза горят у всех, было очень приятно это видеть", — заключил он.
Видео дня. Три тонны кокаина перевозили на подводной лодке
Российская Газета: последние новости
Путин вступился за слово "мама" Путин вступился за слово "мама" Постпред: Россия не стала финансировать обвинительный механизм ОЗХО Постпред: Россия не стала финансировать обвинительный механизм ОЗХО Путин примет участие в заседании Совета по межнациональным отношениям в Нальчике Путин примет участие в заседании Совета по межнациональным отношениям в Нальчике
Комментарии1 
Теги:
Политика , Владимир Путин , Нальчик
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У тебя мозг умер. Эрдоган обратился к Макрону
У тебя мозг умер. Эрдоган обратился к Макрону 15
Школьница рассказала Путину, как перестать грызть ногти
Школьница рассказала Путину, как перестать грызть ногти 24
Зафиксировано гигантское стометровое цунами
Зафиксировано гигантское стометровое цунами
«Папа, почему я здесь?»
«Папа, почему я здесь?» 45
Путин призвал не забывать, кто помогал нацистам
Путин призвал не забывать, кто помогал нацистам 309
Видео
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
04:02
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
В мире Политика
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
00:59
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
Происшествия
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
06:54
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
Армия Ближний Восток
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
04:19
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
Армия Оружие
Миру предрекли новую холодную войну
03:52
Миру предрекли новую холодную войну
В мире Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение