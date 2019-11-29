Путин посмотрел на собранных детьми роботов

Нальчике президент заехал в детскую академию творчества "Солнечный город". Здесь обучаются более шести тысяч талантливых детей.

Глава государства посетил несколько классов. В одном из них девочка демонстрировала несколько флакончиков, призванных избавить от вредной привычки — грызения ногтей.

В другой аудитории собрались юные робототехники. Один мальчик собрал робота, который, помимо полезных в хозяйстве функций, умеет и развлекаться — танцует лезгинку.

Владимир Путин заинтересовался роботом, собирающим мусор во дворах. Умная машина самостоятельно грузит в себя контейнеры, высыпает их содержимое и возвращает на место, после чего увозит отходы на переработку.

Еще одно уникальное изобретение предназначено для тестирования парникового эффекта в атмосфере Венеры. Один из ребят подготовил действующую модель передвижной гидроэлектростанции для горных районов.

"Замечательный центр, рекомендую съездить и посмотреть. Во многих регионах развиваются центры подобного рода", — сказал потом президент на совещании.