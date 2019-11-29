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МИД РФ оценил итоги визита Трампа в Афганистан 

Газета.Ru 1 час назад
МИД РФ оценил итоги визита Трампа в Афганистан
Фото: ТАСС
Российский МИД положительно оценивает итоги визита американского лидера Дональда Трампа в Афганистан, а также его заявление по возможным переговорам с талибами, передает РИА "Новости".
Об этом рассказал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.
В ведомстве также выразили надежду, что соглашение США с талибами будет подписано в самое ближайшее время.
"Мы позитивно оцениваем итоги визита и те заявления, которые были сделаны", — подтвердил он.
Кабулов добавил, что Москву интересует, в первую очередь, достижение прогресса национального примирения.
"Талибан" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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Теги:
Политика , Замир Кабулов , Дональд Трамп , МИД , Талибан , РИА Новости , Афганистан
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