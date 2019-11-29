МИД РФ оценил итоги визита Трампа в Афганистан

Об этом рассказал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов

В ведомстве также выразили надежду, что соглашение США с талибами будет подписано в самое ближайшее время.

"Мы позитивно оцениваем итоги визита и те заявления, которые были сделаны", — подтвердил он.

Кабулов добавил, что Москву интересует, в первую очередь, достижение прогресса национального примирения.

"Талибан" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.