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Путину не дали выходной 31 декабря 

Рамблер + ещё 2 23 минуты назад
Путин остался без выходного 31 декабря
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет отдыхать 31 декабря этого года. Об этом сообщает ТАСС.
«У Владимира Путина просто технологически не бывает выходных», — заявил Песков.
Он объяснил, что Путин посвящает немного времени отдыху в течение дня, но большую часть суток все равно работает.
«Работа президента — это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл. И 31 тоже будет работать», — заключил пресс-секретарь.
Как сообщал «Рамблер», в этом году 31 декабря выпадает на вторник и будет рабочим днем, после чего россиян ждут новогодние каникулы. Они начнутся в среду, 1 января, и продлятся по среду, 8 января, включительно.
В Роструде отмечали, что по договоренности с начальством работник может взять 31 декабря день оплачиваемого отпуска, день отпуска за свой счет или отгул за сверхурочную работу, работу в выходной или праздничный день. Кроме того, компания вправе сделать 31 декабря выходным для всех, выпустив специальный приказ и решив опрос с оплатой этого дня.
Депутаты от ЛДПР направили премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо с просьбой перенести выходной с субботы, 28 декабря, на 31 декабря постановлением правительства.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Политика , Дмитрий Медведев , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ЛДПР , Роструд
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