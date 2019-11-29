Путин остался без выходного 31 декабря

Путину не дали выходной 31 декабря

«У Владимира Путина просто технологически не бывает выходных», — заявил Песков.

Он объяснил, что Путин посвящает немного времени отдыху в течение дня, но большую часть суток все равно работает.

«Работа президента — это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл. И 31 тоже будет работать», — заключил пресс-секретарь.

Как сообщал «Рамблер», в этом году 31 декабря выпадает на вторник и будет рабочим днем, после чего россиян ждут новогодние каникулы. Они начнутся в среду, 1 января, и продлятся по среду, 8 января, включительно.

Роструде отмечали, что по договоренности с начальством работник может взять 31 декабря день оплачиваемого отпуска, день отпуска за свой счет или отгул за сверхурочную работу, работу в выходной или праздничный день. Кроме того, компания вправе сделать 31 декабря выходным для всех, выпустив специальный приказ и решив опрос с оплатой этого дня.