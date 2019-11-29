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В Крыму предсказали повторение «украинской вакханалии» в ООН 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
В Крыму предсказали повтор «украинской вакханалии» в ООН
Фото: Инстаграм
«Когда я буду выступать с трибуны форума ООН, меня обязательно перебьют, потому что в моем докладе будет звучать правда», — сказала газете ВЗГЛЯД председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
Ее доклад на женевском форуме ООН о положении с украинским языком в Крыму намечен на пятницу.
«Я собираюсь сообщить правду о том, сколько в Крыму работает украинских школ, как преподается украинский язык. Естественно, буду употреблять не сочетание «Автономная республика Крым» (название, принятое в украинские времена — прим. ВЗГЛЯД), а «Республика Крым», что гарантированно возмутит делегатов от Украины», — отметила председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
Накануне члены украинской делегации прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств, проходящего в Женеве под эгидой Совета ООН по правам человека.
«Когда Руслан Исмаилович произнес словосочетание «Республика Крым», украинские делегаты прервали его, начав стучать табличками о столы, — рассказала Гридчина. — Начали махать руками, мешать различными возгласами».
«Сегодня, я думаю, нас ожидает повторение той же вакханалии», — прогнозирует собеседница.
Срыв украинской делегацией выступление российского парламентария попал на видео.
Секретарь и председатель форума пытались призвать к порядку на заседании, на что киевские делегаты не отреагировали.
«Они подрывают и уничтожают авторитет украинского государства такими выходками, — отметила Гридчина. — Но, скорее всего, они просто не хотят, чтобы крымчане донесли правду о том, что происходит в российском Крыму. Украина заинтересована в том, чтобы мировое сообщество ничего не узнало. Проще, извините, вешать лапшу на уши всему миру о том, что у нас творятся какие-то бесчинства, о том, что якобы угнетают крымских татар, о том, что украинский язык уничтожается».
«Это был идеологический бунт украинской стороны, думаю, неожиданный и для организаторов форума, — пояснил RT депутат Руслан Бальбек, комментируя вчерашнюю выходку украинских делегатов. — Некий демарш несогласных ни с позицией России, ни с установленными и общепринятыми правилами поведения, а скорее всего от злости, что в Крыму нет репрессий и притеснений нацменьшинств. И эту досаду выплеснули наружу».
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти не раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Теги:
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Руслан Бальбек , Владимир Путин , ООН , Госдума , Деловая газета "Взгляд" , Республика Крым
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