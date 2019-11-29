Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Раскрыты планы США в Крыму
Раскрыты планы США в Крыму
В мире
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
В мире
Украина прогадала с российским газом
Украина прогадала с российским газом
В мире
"Папа, что я здесь делаю": Солдат-убийца встретился с отцом
"Папа, что я здесь делаю": Солдат-убийца встретился с отцом
Происшествия

Стало известно о грядущих перестановках в руководстве ФСИН 

Lenta.ru 17 минут назад
Стало известно о скорых перестановках в ФСИН
Фото: РИА Новости
Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудых может вскоре лишиться своего поста. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает в своем Telegram-канале издание Baza.
Место Рудых может занять назначенный новым помощником директора ФСИН Александра Калашникова экс-глава столичной полиции Анатолий Якунин.
28 ноября в рамках дела о задержании руководства Управления ФСИН по Ростовской области у Рудых были проведены обыски.
13 ноября сообщалось об аресте задержанных сотрудниками ФСБ начальника ростовского управления тюремного ведомства генерал-майора внутренней службы Муслима Даххаева и двух его заместителей, подозреваемых в разглашении государственной тайны.
Видео дня. Три тонны кокаина перевозили на подводной лодке
Последние новости
Мошенники освоили новый способ воровства денег с банковских карт Мошенники освоили новый способ воровства денег с банковских карт Командир самолета Путина сказал «посажу» и приземлился в сильнейшем тумане Командир самолета Путина сказал «посажу» и приземлился в сильнейшем тумане Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым 
Теги:
Политика , Анатолий Якунин , ФСБ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты планы США в Крыму
Раскрыты планы США в Крыму
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
Украина прогадала с российским газом
Украина прогадала с российским газом
«Папа, что я здесь делаю»: Солдат-убийца встретился с отцом
«Папа, что я здесь делаю»: Солдат-убийца встретился с отцом
Украинскую шпионку задержали в Крыму
Украинскую шпионку задержали в Крыму 22
Видео
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
04:02
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
В мире Политика
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
00:40
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение