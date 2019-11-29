Стало известно о скорых перестановках в ФСИН

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудых может вскоре лишиться своего поста. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает в своем Telegram-канале издание Baza.
Место Рудых может занять назначенный новым помощником директора ФСИН Александра Калашникова экс-глава столичной полиции Анатолий Якунин.
28 ноября в рамках дела о задержании руководства Управления ФСИН по Ростовской области у Рудых были проведены обыски.
13 ноября сообщалось об аресте задержанных сотрудниками ФСБ начальника ростовского управления тюремного ведомства генерал-майора внутренней службы Муслима Даххаева и двух его заместителей, подозреваемых в разглашении государственной тайны.