Стало известно о скорых перестановках в ФСИН

Стало известно о грядущих перестановках в руководстве ФСИН

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудых может вскоре лишиться своего поста. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает в своем Telegram-канале издание Baza.

Место Рудых может занять назначенный новым помощником директора ФСИН Александра Калашникова экс-глава столичной полиции Анатолий Якунин

28 ноября в рамках дела о задержании руководства Управления ФСИН по Ростовской области у Рудых были проведены обыски.