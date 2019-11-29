Лавров назвал способ поддержания стабильности в мире

Лавров отметил востребованность укрепления межконфессионального согласия

Укрепление межконфессионального согласия особенно востребовано для поддержания глобальной и региональной стабильности в условиях нынешней нестабильности положения в международных отношениях. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова участникам пятого пленарного заседания Группы стратегического видения "Россия — Исламский мир". Текст приветствия зачитал в пятницу спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов на заседании.

"Актуальность нынешнего заседания трудно переоценить. Сегодня, когда международные отношения продолжает лихорадить, укрепление межконфессионального согласия особенно востребовано для поддержания глобальной и региональной стабильности, — отметил Лавров. — В России на протяжении веков в мире и гармонии проживают представители различных религий, готовые делиться этим положительным опытом с зарубежными партнерами".

"Полезный вклад в совместные усилия вносят ваши традиционные встречи, которые неизменно отмечают обширную повестку дня и представительный состав участников — видных государственных, религиозных и общественных деятелей", — говорится в приветствии.

Глава российского внешнеполитического ведомства также выразил убежденность, что нынешние дискуссии позволят выйти на реализацию совместных начинаний, упрочение доверия и взаимопонимания между народами, а участники смогут ближе познакомится с Башкирией — самобытным и динамично развивающимся российским регионом. Лавров также пожелал участникам успешной работы.