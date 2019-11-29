Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Момент упущен: Украина прогадала с российским газом
Момент упущен: Украина прогадала с российским газом
В мире
Давят на психику: У россиян по-новому отбирают деньги
Давят на психику: У россиян по-новому отбирают деньги
Происшествия
«И жил грешно, и умер смешно»: Сафронов про сына
«И жил грешно, и умер смешно»: Сафронов про сына
Шоу-бизнес
РФ сочли стихийным бедствием для США и Европы
РФ сочли стихийным бедствием для США и Европы
В мире

Еще один родственник Кадырова занял высокий пост в Чечне 

Ura.Ru 51 минуту назад
22-летний зять главы Чечни Рамзана Кадырова Висхан Мацуев назначен начальником управления по вопросам миграции республиканского МВД. По одной из версий, этот пост он получил именно благодаря своему влиятельному родственнику.
О молодом руководителе-силовике известно, что он окончил Грозненское суворовское военное училище МВД имени Ахмата Кадырова. Telegram-канал СКФО Тelegraph пишет, что Мацуев учился в Краснодарском университете МВД.
По данным «Кавказ. Реалии», Висхан Мацуев женат на Айшат Кадыровой, старшей дочери Рамзана Кадырова. Отец Мацуева работал личным телохранителем Кадырова. Он погиб от полученных ранений в августе 2010 года в ходе боестолкновения в окрестностях селения Центарой и скончался в институте имени Склифосовского в Москве.
Дозвониться до пресс-секретаря Рамзана Кадырова и пресс-службы МВД Чечни «URA.RU» не удалось.
Ранее сообщалось, что 4 сентября другого родственника чеченского лидера — Хас-Магомеда Кадырова — официально назначили мэром города Аргун. Как писало «URA.RU», соответствующее решение приняли местные депутаты. Поддержать своего родственника на заседание совета депутатов лично приехал Рамзан Кадыров. Родственник лидера Чечни, которому в этом году исполнилось 28 лет, в конце июля занял пост и. о. главы Аргуна. Утверждается, что Хас-Магомед Кадыров получил свою новую должность благодаря высокой репутации управленца. Об этом «URA.RU» заявлял пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов. По его словам, назначение 28-летнего политика никак не связано с родственными отношениями с руководителем региона.
Ura.Ru: последние новости
Зять Ельцина спрогнозировал, когда Путин уйдет с поста президента Зять Ельцина спрогнозировал, когда Путин уйдет с поста президента Путин рассказал, кто может сдать Россию Путин рассказал, кто может сдать Россию Бабушка заплакала при разговоре с Путиным Бабушка заплакала при разговоре с Путиным
Комментарии9 
Теги:
Политика , Видео , Альви Каримов , Рамзан Кадыров , Айшат Кадырова , Ахмат Кадыров , МВД , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Момент упущен: Украина прогадала с российским газом
Момент упущен: Украина прогадала с российским газом 103
Давят на психику: У россиян по-новому отбирают деньги
Давят на психику: У россиян по-новому отбирают деньги 21
РФ сочли стихийным бедствием для США и Европы
РФ сочли стихийным бедствием для США и Европы 5
«И жил грешно, и умер смешно»: Сафронов про сына
«И жил грешно, и умер смешно»: Сафронов про сына 27
В США поступил в продажу робот для любителей пеших прогулок
В США поступил в продажу робот для любителей пеших прогулок
Видео
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
00:40
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
В мире
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение