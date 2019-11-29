Еще один родственник Кадырова занял высокий пост в Чечне

22-летний зять главы Чечни Рамзана Кадырова Висхан Мацуев назначен начальником управления по вопросам миграции республиканского МВД. По одной из версий, этот пост он получил именно благодаря своему влиятельному родственнику. О молодом руководителе-силовике известно, что он окончил Грозненское суворовское военное училище МВД имени Ахмата Кадырова . Telegram-канал СКФО Тelegraph пишет, что Мацуев учился в Краснодарском университете МВД. По данным «Кавказ. Реалии», Висхан Мацуев женат на Айшат Кадыровой , старшей дочери Рамзана Кадырова. Отец Мацуева работал личным телохранителем Кадырова. Он погиб от полученных ранений в августе 2010 года в ходе боестолкновения в окрестностях селения Центарой и скончался в институте имени Склифосовского в Москве. Дозвониться до пресс-секретаря Рамзана Кадырова и пресс-службы МВД Чечни «URA.RU» не удалось. Ранее сообщалось, что 4 сентября другого родственника чеченского лидера — Хас-Магомеда Кадырова — официально назначили мэром города Аргун. Как писало «URA.RU», соответствующее решение приняли местные депутаты. Поддержать своего родственника на заседание совета депутатов лично приехал Рамзан Кадыров. Родственник лидера Чечни, которому в этом году исполнилось 28 лет, в конце июля занял пост и. о. главы Аргуна. Утверждается, что Хас-Магомед Кадыров получил свою новую должность благодаря высокой репутации управленца. Об этом «URA.RU» заявлял пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов . По его словам, назначение 28-летнего политика никак не связано с родственными отношениями с руководителем региона.