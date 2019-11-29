В Госдуме оценили ответ Макрона на послание Путина

"Ситуация выглядит достаточно логично, и как минимум по двум причинам: во-первых, потому что европейское сообщество в принципе было озабочено позицией руководства Соединенных Штатов, направленного на взлом тех соглашений, которые долгое время были гарантом мира на планете, гарантом исключения из мировой повестки крупных военных действий", — сказал он.

Также, по мнению парламентария, последние заявления французского лидера говорят о том, что он готов отражать интересы европейцев, которые выступают за более независимую от Вашингтона внешнюю политику.

Летом президент российский президент отправил письмо об РСМД лидерам некоторых европейских и азиатских стран. Ранее стало известно, что в Елисейском дворце отклонили российское предложение, однако заявили, что воспринимают его как основу для дальнейших обсуждений.

В четверг немецкое издание Frankfurter Allgemeine написало, что Макрон ответил на послание, заявив, что инициативу стоит тщательно изучить и обсудить в разных форматах. Эту информацию подтвердили в Кремле.