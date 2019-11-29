Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Момент упущен: Украина прогадала с российским газом
Момент упущен: Украина прогадала с российским газом
В мире
Давят на психику: У россиян по-новому отбирают деньги
Давят на психику: У россиян по-новому отбирают деньги
Происшествия
«И жил грешно, и умер смешно»: Сафронов про сына
«И жил грешно, и умер смешно»: Сафронов про сына
Шоу-бизнес
РФ сочли стихийным бедствием для США и Европы
РФ сочли стихийным бедствием для США и Европы
В мире

В Госдуме оценили ответ Макрона на послание Путина 

РИА Новости 2 часа назад
В Госдуме оценили ответ Макрона на послание Путина
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Ответ президента Франции Эммануэля Макрона на письмо Владимира Путина с предложением о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе достаточно логичный, заявил первый зампред комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT.
"Ситуация выглядит достаточно логично, и как минимум по двум причинам: во-первых, потому что европейское сообщество в принципе было озабочено позицией руководства Соединенных Штатов, направленного на взлом тех соглашений, которые долгое время были гарантом мира на планете, гарантом исключения из мировой повестки крупных военных действий", — сказал он.
Также, по мнению парламентария, последние заявления французского лидера говорят о том, что он готов отражать интересы европейцев, которые выступают за более независимую от Вашингтона внешнюю политику.
Летом президент российский президент отправил письмо об РСМД лидерам некоторых европейских и азиатских стран. Ранее стало известно, что в Елисейском дворце отклонили российское предложение, однако заявили, что воспринимают его как основу для дальнейших обсуждений.
В четверг немецкое издание Frankfurter Allgemeine написало, что Макрон ответил на послание, заявив, что инициативу стоит тщательно изучить и обсудить в разных форматах. Эту информацию подтвердили в Кремле.
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
Последние новости
Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала первые результаты лечения Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала первые результаты лечения В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район Простят ли россияне певицу, обзывавшую их Простят ли россияне певицу, обзывавшую их
Комментарии 
Теги:
Политика , Дмитрий Новиков , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Момент упущен: Украина прогадала с российским газом
Момент упущен: Украина прогадала с российским газом 103
Давят на психику: У россиян по-новому отбирают деньги
Давят на психику: У россиян по-новому отбирают деньги 21
РФ сочли стихийным бедствием для США и Европы
РФ сочли стихийным бедствием для США и Европы 5
«И жил грешно, и умер смешно»: Сафронов про сына
«И жил грешно, и умер смешно»: Сафронов про сына 27
В США поступил в продажу робот для любителей пеших прогулок
В США поступил в продажу робот для любителей пеших прогулок
Видео
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
00:40
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
В мире
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение