«Латиноамериканский майдан»: Захарова о ситуации в Боливии

Захарова назвала смену власти в Боливии латиноамериканским майданом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недавние события в Боливии , когда от власти в очень короткие сроки был отстранен действующий президент Эво Моралес, "латиноамериканским майданом разлива 2004 года". Пятнадцать лет назад Запад так же не признал результаты второго тура президентских выборов на Украине.

Захарова написала в Facebook, что глава Организации Американских государств Луис Альмагро заявил о нарушениях (манипуляциях с голосами) во время выборов в Боливии, но при этом до сих пор не предоставил доказательств.

Кроме того, исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сразу же объявила о намерении восстановить полноформатные дипломатические отношения с США. Все это, по мнению официального представителя внешнеполитического ведомства России, наводит на определенные мысли. А именно — Вашингтон снова вмешался во внутриполитический процесс в другой стране по отработанному годами сценарию.