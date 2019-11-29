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В мире

Законопроект о домашнем насилии могут переписать, узнали СМИ 

Газета.Ru + ещё 1
Из законопроекта о домашнем насилии исключат насилие
Фото: Depositphotos
Законопроект о бытовом насилии хотят видоизменить, исключив из него сексуальное, психологическое, а также экономическое насилие. Об этом пишут"Известия", ссылаясь на источники, которые знакомые с доработкой документа.
Как отмечают источники, если в новом варианте законопроекте будет прописано только физическое насилие, это существенно сузит действие нормы.
В Совете по правам человека (СПЧ) также заявили, что в документ внесут серьезные правки.
Однако там отмечают, что это не окажет влияние на суть закона.
При этом в Госдуме считают, что утвердить документ нужно как можно быстрее, в связи с чем работу по внесению правок нужно закончить уже на следующей неделе.
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Теги:
Политика , Законопроекты , Совет по правам человека , Госдума , газета "Известия"
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