Из законопроекта о домашнем насилии исключат насилие

Законопроект о домашнем насилии могут переписать, узнали СМИ

Законопроект о бытовом насилии хотят видоизменить, исключив из него сексуальное, психологическое, а также экономическое насилие. Об этом пишут"Известия", ссылаясь на источники, которые знакомые с доработкой документа.

Как отмечают источники, если в новом варианте законопроекте будет прописано только физическое насилие, это существенно сузит действие нормы.

Однако там отмечают, что это не окажет влияние на суть закона.