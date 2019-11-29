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В Госдуме оценили слова секретаря СНБО о «реинтеграции» Крыма 

РИА Новости
Решайте со своими: Ответ из РФ на «реинтеграцию» Крыма
Фото: РИА Новости
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что высказывание секретаря Совета нацбезопасности Украины Алексея Данилова по поводу "реинтеграции" Крыма и восстановления границ Луганской и Донецкой областей является стремлением не допустить принятия "нормандской четверкой" позитивных конкретных действий, которые могли бы прекратить "убийство мирного населения" на востоке Украины.
Ранее агентство УНИАН процитировало высказывание Данилова о том, что существует пять сценариев реинтеграции Донбасса. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины не сообщил подробности этих сценариев, но подчеркнул, что Украина вернет Донецкую, Луганскую области и Крым.
"Заведомо воинствующая риторика и руководства Украины, и тех ведомств и министерств, которые каждый день делают подобные заявления, это стремление не допустить принятия "нормандской четверкой" позитивных конкретных действий, которые могли бы наконец-то прекратить убийство мирного населения, которое сегодня происходит на ее костоке (Украины — ред.)… Украина по сценарию Госдепа никогда не примет нормальное решение", — сказал РИА Новости Водолацкий.
Депутат отметил, что подобные заявления делает не только Совет национальной безопасности Украины, но и другие руководители страны и организаций, в том числе "Нафтогаз", выказывая таким образом агрессию по поводу той ситуации, которая складывается сейчас в Донбассе и во внешней политике Украины в целом.
"Что касается возвращения границ ЛНР и ДНР под юрисдикцию пограничной службы Украины, то необходимо выполнить Минское соглашение, необходимо не с "нормандской четверкой" договариваться, а со своими людьми, которые живут в Луганске и Донецке. С этим народом, с руководителями этих непризнанных республик сесть за стол переговоров и вырабатывать механизм, как они будут действовать дальше", — сказал депутат ГД.
Водолацкий подчеркнул, для того чтобы достигнуть согласия с жителями Луганска и Донецка, президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо уничтожить неонацизм, распространившийся в этих областях.
Саммит "нормандской четверки" должен пройти в Париже 9 декабря. Лидеры России, Украины, ФРГ и Франции планируют обсудить урегулирование ситуации в Донбассе.
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Комментарии82 
Теги:
Политика , В мире , Виктор Водолацкий , Алексей Данилов , Владимир Зеленский , Нафтогаз , Госдеп США , Госдума , РИА Новости , УНИАН , Республика Крым
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