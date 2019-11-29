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Наука и техника

Украинская делегация сорвала доклад России в ООН 

ТК «Звезда» + ещё 6 1 час назад
Украинская делегация сорвала доклад России в ООН
Фото: ТК «Звезда»
Члены украинской делегации прервали выступление депутата ГД от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве. Во время речи представителя России они стали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу.
Как рассказал Бальбек, некоторые украинские представители были готовы даже затеять драку. Поэтому, по его мнению, делегация от Киева формируется не из дипломатов, а из тех, «кто бросал камни и размахивал цепью на Майдане». Депутат заявил РИА Новости, что украинская делегации демонстрирует «дикость и презрение» к демократическим ценностям, в частности к свободе высказываний.
«Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре Старой Европы — Женеве, которая является городом подписания великих гуманитарных конвенций», — сказал депутат.
По данным ТАСС, украинская сторона направила протест против российской делегации в секретариат. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отметила, что после протеста делегата из РФ лишили права слова. При этом украинская делегация прервала выступления также сербского представителя, когда он заявил, что в Крыму не притесняют ни украинцев, ни татар.
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Теги:
Политика , Украина , Крым наш , Руслан Бальбек , ООН , Госдума , РИА Новости , Республика Крым
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