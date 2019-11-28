Матвиенко поддержала идею о выходном 31 декабря

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает предложение об установлении 31 декабря выходным днем, но без увеличения общего количества нерабочих дней. Об этом она заявила журналистам в четверг.
"Я против расширения избыточного количества выходных дней, потому что это негативно сказывается на экономике. Но мне кажется, это тот день, который можно было бы сделать выходным", — сказала Матвиенко.
"Если такое решение Госдумой будет принято, я его поддержу, но при этом министерство труда должно посмотреть, чтобы это не привело к увеличению общего количества выходных дней", — добавила она.