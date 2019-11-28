Самолет Шойгу не смог приземлиться в Бишкеке

Подлетев к аэропорту Бишкека , пилот пошел на второй круг и был направлен в Алма-Ату.

При этом, как пишет издание, пилот самолета президента России Владимира Путина «филигранно приземлился при сильнейшем тумане, едва ли не на ощупь».

В аэропорту Бишкека предложили борту №1 направиться в Алма-Ату, но командир воздушного судна выразил уверенность в своих силах и благополучно приземлился.

Владимир Путин и Сергей Шойгу прибыли в Бишкек для участия в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входит Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и Армения.