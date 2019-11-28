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Самолет Шойгу не смог приземлиться в Бишкеке 

Рамблер 45 минут назад
Самолет с министром обороны России Сергеем Шойгу на борту не смог приземлиться в столице Киргизии из-за сильного тумана, пишет Life.ru.
Подлетев к аэропорту Бишкека, пилот пошел на второй круг и был направлен в Алма-Ату.
При этом, как пишет издание, пилот самолета президента России Владимира Путина «филигранно приземлился при сильнейшем тумане, едва ли не на ощупь».
В аэропорту Бишкека предложили борту №1 направиться в Алма-Ату, но командир воздушного судна выразил уверенность в своих силах и благополучно приземлился.
Владимир Путин и Сергей Шойгу прибыли в Бишкек для участия в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входит Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и Армения.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Политика , Видео , Сергей Шойгу , Владимир Путин , Бишкек , Кыргызстан
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