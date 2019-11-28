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Политика

Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов 

Газета.Ru + ещё 14 2 часа назад
Силуанов предложил сократить надзорные органы
Фото: РИА Новости
Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".
По его мнению, стоит пересмотреть количество надзоров и при необходимости уменьшить его.
"Это как раз вписывается в решения, которые мы приняли по оптимизации и численности государственных служащих", — произнес он.
Данную инициативу поддержал премьер-министр России Дмитрий Медведев и согласился рассмотреть вопрос. По его мнению, для бизнеса важнее не количество контролеров, а качество их деятельности.
Он считает, что это возможно сделать, при этом подчеркнув, что система контрольно-надзорных органов относится к системе органов исполнительной власти. Поэтому решения в отношении них выносит правительство и президент.
Медведев предложил для начала рассмотреть, каким образом можно провести реорганизацию.
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Теги:
Политика , Антон Силуанов , Дмитрий Медведев , РИА Новости
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