Силуанов предложил сократить надзорные органы

Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов

Первый вице-премьер России , министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".

По его мнению, стоит пересмотреть количество надзоров и при необходимости уменьшить его.

"Это как раз вписывается в решения, которые мы приняли по оптимизации и численности государственных служащих", — произнес он.

Данную инициативу поддержал премьер-министр России Дмитрий Медведев и согласился рассмотреть вопрос. По его мнению, для бизнеса важнее не количество контролеров, а качество их деятельности.

Он считает, что это возможно сделать, при этом подчеркнув, что система контрольно-надзорных органов относится к системе органов исполнительной власти. Поэтому решения в отношении них выносит правительство и президент.

Медведев предложил для начала рассмотреть, каким образом можно провести реорганизацию.