Путин заявил о желании расширить круг друзей ОДКБ

Россия стремится расширить круг друзей ОДКБ, заявил Путин

Москва будет стремиться к наращиванию круга друзей стран ОДКБ, заявил Владимир Путин на саммите организации. Мероприятия проходят в резиденции Ала-Арча в Бишкеке

Президент также напомнил, что в прошлом году Россия утвердила пакет документов, открывающих возможность предоставления статуса наблюдателя или партнера ОДКБ.

"После того как эти документы будут ратифицированы всеми членами организации, можно начинать предметный диалог с государствами, выражающими заинтересованность и готовность к налаживанию тесных контактов", — добавил он.

На повестке дня — вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН по реализации глобальной контртеррористической стратегии и координация внешнеполитической деятельности государств — членов ОДКБ и другие.

Также участники обсудят развитие военного потенциала организации, совершенствование механизмов противодействия вызовам и угрозам, в том числе в сфере информационной безопасности, и празднование 75-летия Победы.

В 2019-2020 годах председательство перейдет России.