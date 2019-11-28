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Россия стремится расширить круг друзей ОДКБ, заявил Путин 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Путин заявил о желании расширить круг друзей ОДКБ
Фото: РИА Новости
Москва будет стремиться к наращиванию круга друзей стран ОДКБ, заявил Владимир Путин на саммите организации. Мероприятия проходят в резиденции Ала-Арча в Бишкеке.
Президент также напомнил, что в прошлом году Россия утвердила пакет документов, открывающих возможность предоставления статуса наблюдателя или партнера ОДКБ.
"После того как эти документы будут ратифицированы всеми членами организации, можно начинать предметный диалог с государствами, выражающими заинтересованность и готовность к налаживанию тесных контактов", — добавил он.
Нынешняя сессия проходит под председательством президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Кроме Путина, в ней принимают участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
На повестке дня — вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН по реализации глобальной контртеррористической стратегии и координация внешнеполитической деятельности государств — членов ОДКБ и другие.
Также участники обсудят развитие военного потенциала организации, совершенствование механизмов противодействия вызовам и угрозам, в том числе в сфере информационной безопасности, и празднование 75-летия Победы.
В 2019-2020 годах председательство перейдет России.
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Теги:
Политика , Никол Пашинян , Эмомали Рахмонов , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ООН , Бишкек , Москва
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