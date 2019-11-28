Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на парад Победы

Президент России Владимир Путин поддержал идею об участии военных из всех стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в параде Победы на Красной площади в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 28 ноября.

«Ждем лидеров стран ОДКБ в Москве на торжествах в честь 75-летия Победы», — сказал Путин.

Российский лидер также заявил, что организации необходимо активизировать работу своего кризисного центра с учетом угрозы появления новых горячих точек.

Ранее 28 ноября глава государства прибыл в Бишкек для участия в заседании глав стран ОДКБ. В повестке обсуждения вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН по реализации глобальной контртеррористической стратегии и координация внешнеполитической деятельности стран ОДКБ.

К настоящему моменту о намерении приехать на торжественные мероприятия в Москву по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне заявили 17 лидеров, среди которых президенты Индии, Франции, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии, Молдавии, Сербии и Чехии.