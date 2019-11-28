В «Единой России» высказались о выходном 31 декабря

В «Единой России» считают излишним законопроект об обязательном выходном 31 декабря

"После того, как были приняты последние поправки в ст. 112 Трудового кодекса, новогодние каникулы фактически сокращены на два дня. Они были раньше фактически с 1 по 10 января с учетом переносов. Сейчас они с 1 по 8, и два дня есть в резерве правительства", — сказал Исаев.

Он добавил, что кабмин своим постановлением "может присоединить их и к 31 декабря, и к какому угодно дню".

"В данном случае правительство исходит из удобства организации отдыха. Поэтому, с моей точки зрения, подобная инициатива не нужна", — продолжил Исаев. Депутат также указал на то, что "в большинстве офисов, организаций и так 31 декабря является сокращенным рабочим днем".

Собеседник агентства также заметил, что правительство при рассмотрении вопроса о распределении выходных дней согласовывает свою позицию в трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с профсоюзами и работодателями, "то есть с теми, для кого этот вопрос является важным".

"Если он для них действительно является важным, они могут согласовать с правительством перенос выходного на 31 декабря. Если они считают, что это неправильный подход, тогда зачем навязывать им свою партийную точку зрения. Считаю, что это излишне", — заключил Исаев.

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