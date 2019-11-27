Президент России Владимир Путин поддержал мнение о том, что украинская тематика занимает слишком много места в эфире российского ТВ.
В четверг, 27 ноября, общаясь с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину, президент посоветовал не зацикливаться на Украине.
Как сообщает ТАСС, один из присутствующих на встрече петербуржец высказал президенту свой взгляд по ряду вопросов, затронув в том числе украинскую тематику.
Выслушав его, Путин заметил: «Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать».
На российских телеканалах выходит ряд ток-шоу, в которых обсуждаются российско-украинские отношения и внутренняя политика Украины. Часть населения России считает, что ток-шоу на украинскую тему занимают слишком много эфирного времени.