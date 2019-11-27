«Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать»

Президент России Владимир Путин поддержал мнение о том, что украинская тематика занимает слишком много места в эфире российского ТВ.

В четверг, 27 ноября, общаясь с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину , президент посоветовал не зацикливаться на Украине.

Как сообщает ТАСС, один из присутствующих на встрече петербуржец высказал президенту свой взгляд по ряду вопросов, затронув в том числе украинскую тематику.

Выслушав его, Путин заметил: «Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать».

На российских телеканалах выходит ряд ток-шоу, в которых обсуждаются российско-украинские отношения и внутренняя политика Украины. Часть населения России считает, что ток-шоу на украинскую тему занимают слишком много эфирного времени.