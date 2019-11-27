Путин назвал один из основных приоритетов государства

Путин назвал развитие ВМФ одним из основных приоритетов государства

Развитие Военно-морского флота является одним из основных приоритетов государства, заявил президент РФ Владимир Путин

"Дальнейшее развитие ВМФ России во всех его составляющих было и остается в числе наших основных приоритетов", — заявил Путин на церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов".

Он отметил, что эта стратегическая задача будет решаться последовательно и качественно.