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Путин назвал развитие ВМФ одним из основных приоритетов государства 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Путин назвал один из основных приоритетов государства
Фото: ТАСС
Развитие Военно-морского флота является одним из основных приоритетов государства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Дальнейшее развитие ВМФ России во всех его составляющих было и остается в числе наших основных приоритетов", — заявил Путин на церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов".
Он отметил, что эта стратегическая задача будет решаться последовательно и качественно.
"Всегда рассчитываем на опыт, высокий профессиональный уровень, четкую слаженную работу трудовых коллективов как "Адмиралтейских верфей", так и других наших судостроительных предприятий", — сказал Путин.
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Теги:
Политика , Армия , Владимир Путин , Адмиралтейские верфи
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