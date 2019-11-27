Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе

На саммите «нормандской четверки» Россия призовет Украину к прямому диалогу с Донбассом. Об этом на лекции в Дипломатической академии МИД Киргизии заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в среду, 27 ноября. Трансляцию мероприятия вел телеканал RT.
«Мы слышали от прошлой администрации на Украине, от прошлого режима, заявления о том, что они никогда не будут вести прямые переговоры с Донецком и Луганском, слышали и от представителей уже новой администрации президента Зеленского подобные высказывания, равно как и другие заявления, которые не то что ставят под вопрос, а означают отказ от выполнения Минских договоренностей», — заявил Лавров.
Министр также добавил, что Россия не может самостоятельно выполнять Минские соглашения, так как не является одной из их сторон.
«Россия как член "нормандской четверки" сформировала рамки, которые легли в основу Минских договоренностей. И эти договоренности предполагают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском», — заключил он.
Саммит в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже.