Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе

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Россия будет настаивать на диалоге Украины с Донбассом — Лавров 

Украина.ру 20 минут назад
На саммите «нормандской четверки» Россия призовет Украину к прямому диалогу с Донбассом. Об этом на лекции в Дипломатической академии МИД Киргизии заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в среду, 27 ноября. Трансляцию мероприятия вел телеканал RT.
«Мы слышали от прошлой администрации на Украине, от прошлого режима, заявления о том, что они никогда не будут вести прямые переговоры с Донецком и Луганском, слышали и от представителей уже новой администрации президента Зеленского подобные высказывания, равно как и другие заявления, которые не то что ставят под вопрос, а означают отказ от выполнения Минских договоренностей», — заявил Лавров.
Министр также добавил, что Россия не может самостоятельно выполнять Минские соглашения, так как не является одной из их сторон.
«Россия как член "нормандской четверки" сформировала рамки, которые легли в основу Минских договоренностей. И эти договоренности предполагают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском», — заключил он.
Саммит в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже.
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Комментарии28 
Теги:
Политика , Видео , Украина , Сергей Лавров , Администрация Президента РФ , МИД , Russia Today , Кыргызстан
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