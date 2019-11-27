В Кремле пролили свет на визит Путина в Вефлиеем

Ушаков заявил, что конкретики о возможном визите Путина в Палестину пока нет

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Конкретики о возможном визите президента РФ Владимира Путина Палестину пока нет. Об этом заявил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков "Приглашение [от Палестины] есть, когда оно будет рассмотрено, я не знаю. Но конкретика сейчас не обсуждается по визиту", — сказал он. 22 ноября посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что визит президента России в эту страну может состояться в начале 2020 года. Последний раз Путин посещал Палестину в 2012 году. Его палестинский коллега Махмуд Аббас был в Москве в июле прошлого года.

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