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Путин рассказал о влиянии тренера по дзюдо на его судьбу 

RT на русском 41 минуту назад
Путин рассказал о влиянии тренера по дзюдо на его судьбу
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что заслуженный тренер страны по дзюдо Анатолий Рахлин оказал существенное влияние на его сознание, приоритеты и судьбу.
Об этом сообщает ТАСС.
«Я его и любил. По сути, Анатолий Соломонович меня с улицы выдрал, из двора. И, дав возможность заниматься спортом, существенным образом изменил моё сознание и приоритеты жизненные. В этом смысле повлиял на мою судьбу», — сказал Путин в посвящённом Рахлину фильме «Тренер», который был показан в эфире Первого канала.
Ранее Путин поделился с участниками всероссийского форума профессиональной навигации «Проектория» своим опытом выбора профессии.
Он подчеркнул, что для того, чтобы определиться с будущей профессией, посещал разные учебные заведения, общался с родителями и тренером.
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Теги:
Политика , Анатолий Рахлин , Владимир Путин , Первый канал
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