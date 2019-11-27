Путин рассказал о влиянии тренера по дзюдо на его судьбу

Президент России Владимир Путин заявил, что заслуженный тренер страны по дзюдо Анатолий Рахлин оказал существенное влияние на его сознание, приоритеты и судьбу. Об этом сообщает ТАСС. «Я его и любил. По сути, Анатолий Соломонович меня с улицы выдрал, из двора. И, дав возможность заниматься спортом, существенным образом изменил моё сознание и приоритеты жизненные. В этом смысле повлиял на мою судьбу», — сказал Путин в посвящённом Рахлину фильме «Тренер», который был показан в эфире Первого канала. Ранее Путин поделился с участниками всероссийского форума профессиональной навигации «Проектория» своим опытом выбора профессии. Он подчеркнул, что для того, чтобы определиться с будущей профессией, посещал разные учебные заведения, общался с родителями и тренером.

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