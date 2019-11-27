Госдума обсудит проблему «цифровой безработицы»

Участники круглого стола в Госдуме 3 декабря обсудят трансформацию рынка труда и безработицу, возникающую из-за цифровизации экономики, сообщил РИА Новости инициатор мероприятия, депутат от КПРФ Михаил Щапов.
"По мнению некоторых экспертов, цифровизация экономики создает не только возможности для технологического и экономического прорыва, но и серьезные риски трансформации рынка труда; старые профессии теряют свою актуальность, что может привести к росту уровня безработицы", — сказал Щапов.
Он уточнил, что участники мероприятия обсудят потенциальные риски для рынка труда, отрасли, которым "цифровая безработица" угрожает больше всего, оценят потенциальный объем и динамику высвобождающейся рабочей силы.
По словам депутата, все предложения и замечания, сгенерированные участниками круглого стола, позволят выработать методологические подходы к решению проблемы на законодательном уровне.
К участию в мероприятии приглашены ведущие эксперты в области цифровизации экономики и рынка труда, представители Росстата, общественных организаций и органов государственной власти. Кроме того, участие в круглом столе примут председатели комитетов Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, по труду, социальной политике и делам ветеранов, по финансовому рынку.