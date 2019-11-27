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Новости Москвы

Путин поздравил Галину Польских с юбилеем 

ТАСС + ещё 9 2 часа назад
Путин поздравил с юбилеем Галину Польских
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием. Текст телеграммы опубликован в среду на сайте Кремля.
"Многие годы вы преданно служите искусству, подаете пример вдохновенного творческого труда. Ваши работы в кинематографе всегда интересны и талантливы, они по праву пользуются профессиональным признанием и искренней любовью зрителей", — подчеркнул президент.
Владимир Путин также пожелал актрисе здоровья, благополучия и новых ролей.
Галина Польских — российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1979). Снималась в фильмах "Я шагаю по Москве", "Суета сует", "Любить по-русски", "Тени исчезают в полдень", "Человек с бульвара Капуцинов" и другие.
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Теги:
Политика , Другое , Галина Польских , Владимир Путин
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