Путин поздравил с юбилеем Галину Польских

Путин поздравил Галину Польских с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием. Текст телеграммы опубликован в среду на сайте Кремля.

"Многие годы вы преданно служите искусству, подаете пример вдохновенного творческого труда. Ваши работы в кинематографе всегда интересны и талантливы, они по праву пользуются профессиональным признанием и искренней любовью зрителей", — подчеркнул президент.

Владимир Путин также пожелал актрисе здоровья, благополучия и новых ролей.

Галина Польских — российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1979). Снималась в фильмах "Я шагаю по Москве", "Суета сует", "Любить по-русски", "Тени исчезают в полдень", "Человек с бульвара Капуцинов" и другие.